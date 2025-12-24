ครอบครัวเศร้ารับศพลูกถูกยิงดับบนทางด่วน ยันไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุ ขอดำเนินคดีถึงที่สุด

ครอบครัวหนุ่มถูก “กาน เวลไฟร์” ยิงเสียชีวิตบนทางด่วน เข้ารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางความเศร้า ยืนยันไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุ ขอดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณีนายสงกรานต์ คนขับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า เวลไฟร์ สีขาว ใช้อาวุธปืนประกบยิงชาย อายุ 34 ปี เสียชีวิต 1 ภายในรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลติส สีขาว บริเวณบนทางด่วนพิเศษศรีรัช เลยด่านเก็บเงินค่าทางด่วนประชาชื่น ประมาณ 300 เมตร เมื่อช่วงเช้ามืด วานนี้ หรือวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24 ธ.ค.) เวลา 11:30 น. นาย กิตตินันทร์ ญาตินิยม อายุ 59 ปี และ นางสิมมา ญาตินิยม อายุ 54 ปี พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต พร้อมพี่ชายและแฟนสาวของ นายอนุวรรตน์ ญาตินิยม อายุ 34 ปี ผู้เสียชีวิต เตรียมเสื้อผ้าและเอกสาร เดินทางเข้าติตต่อรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ หลังผ่าชันสูตรแล้วเสร็จ ท่ามกลางความโศรกเศร้า
โดยนางสิมมา แม่ผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตากับผู้สื่อข่าวว่า ตนติดตามข่าวและรับรู้ความคืบหน้า แต่ก็ยังทำใจไม่ได้ โดยยืนยันว่า ลูกชายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคนก่อเหตุ ไม่เคยมีปัญหากับใคร เป็นเด็กดี คอยทำงานเป็นไรเดอร์ ช่วง ตี 1 ทุกวัน และไปรับไปส่งแฟนเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นลูกชายไม่เคยนอกลู่นอกทาง เพราะครอบครัวเราหาเช้ากินแค่หากินไปวันๆก็ลำบากอยู่แล้ว ลูกชายจะไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันแต่ก็ไป-มาหาแม่ตลอด และมักซื้อข้าวเข้ามาให้แม่ตลอด
นางสินมา บอกอีกว่า ตนมีคำถามว่าทำไมต้องมาฆ่าลูกแม่ แค่ขับรถปาดหน้าเฉยๆ ลูกตนไปทำอะไรให้ ทำไมไม่พูดกันดีๆ ทำไมต้องยิงกันขนาดนี้ ทำอย่างนี้เพื่ออะไร เพื่อความสะใจของเขาหรอ ทำไมไม่นึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาบ้างตัวเองก็มีพ่อมีแม่ทำไปทำไม
ทั้งนี้ยืนยันว่า จะดำเนินคดีถึงที่สุด เพราะลูกเราไม่ได้ผิดอะไรแต่ทำลูกเราถึงตาย ตอนนี้ภาวนาขอให้ตำรวจจับได้ และให้ผู้ก่อเหตุมารับกรรมในสิ่งที่ทำ และถ้าตำรวจจับตัวได้ตนขอไม่ไปเจอ แค่นี้ก็เสียใจพอแล้ว แม่มีลูกแค่ 2 คน ลูกชายเพิ่งจะมีครอบครัว มันโหดร้ายเกินไป
ขณะที่ กิตตินันทร์ พ่อของผู้เสียชีวิต บอกว่า อยากฝากไปถึงตัวผู้ก่อเหตุ ว่า ขอใหเเข้ามอบตัว มาต่อสู้กับความเป็นจริง
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์เกิดครั้งนี้ จะเป็นเรื่องไรทางครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อน แม้ว่าในอีดตลูกชายจะเคยถูกดำเนินคดี แต่ก็ได้รับโทษมาแล้ว และปัจจุบันก็กลับตัวกลับใจประกอบอาชีพสุจริต จึงไม่ทราบเหตุผล หรือสาเหตุที่แท้จริง
ส่วนด้านแฟนสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยเพียงสั้นๆ ว่า แฟนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคนก่อเหตุ ซึ่งตนก็ไม่รู้และไม่ทราบว่าแฟนเคยไปจำนำของกับผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นตนก็ไม่ทราบ ส่วนตอนเกิดเหตุนั้นไม่ได้มีปากเสียงกันเพียงเปิดกระจกกันทั้งคู่ ซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่า คนก่อเหตุมีกี่คน
ทั้งนี้ทางครอบครัวจะนำร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวรินทร์ ซอยตากสิน 21 กรุงเทพฯ ต่อไป
สำหรับผลการชันสูตร พบว่า ผู้เสียชีวิตถูกกระสุนปืน จำนวน 2 นัด นัดแรกเข้าบริเวณลำคอด้านขวา ทะลุออกด้านซ้าย ส่วน นัดที่ 2 เข้าบริเวณต้นแขนขวา ทะลุออกไหล่ขวา ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น คือ เส้นเลือดใหญ่ บริเวณลำคอ ฉีกขาดจากกระสุนปืน ทำให้เลือดออกจำนวนมาก