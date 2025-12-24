ศาลอนุมัติหมายจับ “สงกรานต์” มือยิงหนุ่มขับเก๋งดับบนทางด่วน

ศาลอนุมัติออกหมายจับนายสงกรานต์ คนขับเวลไฟร์ ก่อเหตุประกบยิงหนุ่มขับอัลติสดับบนทางด่วน ย่านประชาชื่น
จากกรณีคนร้ายขับรถยนต์โตโยต้า รุ่นเวลไฟร์ สีขาว ทะเบียน 2กผ 7778 กทม. ประกบยิงคนขับรถยนต์โตโยต้า อัลติส เสียชีวิตบนทางพิเศษศรีรัช ย่านประชาชื่น สาเหตุเกิดจากขับปาดหน้ากันก่อนถึงด่านเก็บเงิน เมื่อถึงการเก็บเงินต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วชะลอรถ ก่อนใช้ปืนยิง 3 นัด แล้วขับหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา
จากนั้นคนร้ายนำรถคันที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่นครปฐมก่อนหลบหนีไป ต่อมาตำรวจได้นำรถคันดังกล่าวมาไว้ที่ สน.ประชาชื่น เพื่อให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24 ธ.ค.) มีรายงานว่า พนักงานสอบสวนได้เดินทางไปยื่นขอหมายจับ นายสงกรานต์ พานภู่ อายุ 37 ปี ต่อศาลอาญา ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว และไม่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน หลังจากทำการสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว
โดยศาลได้อนุมัติหมายจับโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า นายสงกรานต์ มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี และก่อเหตุอันตรายประการอื่น ฉะนั้นให้จับกุมตัวนายสงกรานต์ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป