“กาน เวลไฟร์” ปฏิเสธทำแผนยิงบนทางด่วน ตร.จ่อคุมฝากขังพรุ่งนี้

“กาน เวลไฟร์” ผู้ต้องหายิงหนุ่มขับเก๋งเสียชีวิตบนทางด่วน ปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพ พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่นเตรียมคุมตัวฝากขัง 26 ธ.ค.นี้ พร้อมคัดค้านประกันตัว
วันนี้ (25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น สอบปากคำนายสงกรานต์ หรือ “กาน เวลไฟร์” อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า และ พ.ร.บ.อาวุธปืน” ซึ่งก่อเหตุขับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า เวลไฟร์ ยิง นายอนุวรรตน์ อายุ 34 ปี เสียชีวิตภายในรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า อัลติส บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. โดยนายสงกรานต์ยังสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขายาวสีขาว และมีสภาพอ่อนเพลีย
ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ญาติของนายสงกรานต์เดินทางมาที่ สน.ประชาชื่น เพื่อนำข้าวและน้ำดื่มมาให้ โดยได้ติดต่อตำรวจที่ควบคุมห้องขัง แต่ยังไม่ถึงเวลาเยี่ยม จากนั้นจึงเดินทางกลับด้วยรถจักรยานยนต์ โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ขณะที่ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.จะเข้าร่วมสอบปากคำนายสงกรานต์เพิ่มเติม เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุยิงชายขับรถเก๋งคู่กรณีจริง เนื่องจากขับรถปาดหน้า ก่อนจะมีปากเสียง พร้อมให้การว่าเป็นการป้องกันตัวเอง ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางมาก่อนและเป็นเหตุเฉพาะหน้าบนทางด่วนเท่านั้น
ทั้งนี้ผู้ต้องหาปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เนื่องจากให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุและมีการชี้จุดพฤติการณ์ก่อเหตุภายในรถตู้เวลไฟร์ เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยใช้มือซ้ายจับพวงมาลัย มือขวาถือปืน ลดกระจกด้านข้างฝั่งที่นั่งด้านซ้ายและโน้มตัวออกไปยิง
ขณะเดียวกันพบข้อมูลว่า มีผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงคนเดียว และพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลอาญาฝากขัง ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ โดยในชั้นสอบสวน คัดค้านการประกันตัว เพราะมีพฤติกาณ์หลบหนีและคดีมีอัตราโทษสูง