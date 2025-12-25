ทลายโกดังจีนเทาหลอกขายเครื่องสำอางปลอม ยึดของกลางนับแสนชิ้น มูลค่า 10 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.บุกทลายโกดังเครื่องสำอางปลอมย่านสายไหมของนายทุนจีนเทา หลอกขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ยึดแชมพู-เครื่องสำอางเลียนแบบแบรนด์ดัง กว่า 1 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
วันนี้ ( 25 ธ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.สุรสีห์ คงทัพ สว.กก.4 บก.ปคบ.นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโกดังเครื่องสำอางปลอมในพื้นที่เขตสายไหม กรุงเทพฯจำนวน 2 จุดตรวจยึดของกลาง กว่า 118,455 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากบริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ว่ามีร้านค้าลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ยี่ห้อไลโอปลอม บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ว่ามีการลักลอบนำสินค้าปลอมมาเก็บไว้ในโกดังพื้นที่เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อรอการกระจายสินค้า จึงนำหมายค้นของศาลอาญา และศาลอาญามีนบุรี เข้าค้นสถานที่เก็บสินค้าจำนวน 2 จุด
ประกอบด้วยสถานที่ใช้เป็นจุดรับพัสดุตีกลับ ภายในบ้านพักในพื้นที่ ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ และ สถานที่จับเก็บสินค้าภายในโกดังในพื้นที่ ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึด ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมดูและหนังศีรษะยี่ห้อ ไลโอ ปลอม, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า NU Formula ปลอม, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง CeraVe ปลอม, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Bioderma ปลอม, ผลิตภัณฑ์แชมพูยี่ห้อ head & shoulder ปลอม, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม ยาสีฟัน ยาสระผม ปลอม ยี่ห้ออื่นๆ จำนวน 57,364 ชิ้น,สติ๊กเกอร์ สำหรับติดผลิตภัณฑ์ปลอม ยี่ห้อต่างๆ จำนวน 23,355 ดวง และฉลาก หมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับปลอมฉลาก อุปกรณ์อื่น จำนวน 4,054 ชิ้น รวมทั้งหมด 118,455 ชิ้น มูลค่ากว่า 10,000,000 บาท
จากการสืบสวนพบว่า โกดังสินค้าดังกล่าวผู้เช่าเป็นชาวจีน ทำการโฆษณาจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมจากต่างประเทศ และนำมาจัดเก็บที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศไทย เมื่อมีการสั่งซื้อ จะทำการบรรจุลงกล่องส่งให้ลูกค้า มียอดขายประมาณวันละ 500-1,000 ชิ้น โดยทำมาแล้วประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้กลุ่มผู้ต้องหา มักจะสับเปลี่ยนบัญชีที่รับโอนเงินค่าสินค้าโยกย้ายสถานที่จัดเก็บสินค้าอยู่ตลอด รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อร้านในแพลตฟอร์ม ออนไลน์เพื่อเป็นการอำพรางและให้ให้ตรวจสอบได้ยาก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเร่งดำเนินคดีกับนายทุนชาวจีนในข้อหา“ขายเครื่องสำอางปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม” ต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ คือการทำหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ในการ 'ตัดวงจร' ภัยเงียบที่กำลังรุกคืบเข้าสู่บ้านของพี่น้องประชาชนผ่านหน้าจอโทรศัพท์ ซึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและเครื่องสำอาง เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกายโดยตรง เมื่อกลุ่มผู้กระทำความผิด นำสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานมาสวมรอยลักลอบผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน นอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ยังส่งผลต่อความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้บริโภคที่ใช้ ทั้งอาการแพ้รุนแรง ผมร่วง หรือสารพิษสะสม
"ผมขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน ก่อนกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทุกครั้ง ขอให้ 'หยุดคิด' และ 'ตรวจสอบ' อย่าให้คำโฆษณาที่สวยหรูหรือราคาที่ถูกเกินจริงมาหลอกลวงท่านได้ ทั้งนี้หากพบเบาะแส หรือพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายในลักษณะอื่นใด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปคบ.1135 หรือ เพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลา" ผบช.ก.กล่าว