ตลาด mai รับ SKIN เข้าเทรดวันแรก 24 ก.ย. ด้วยมาร์เก็ตแคป 172.80 ล้านบาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.สกิน ลาบอราทอรี่ [SKIN] เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SKIN" ในวันที่ 24 ก.ย. 68
SKIN ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามภายใต้แบรนด์หลักของบริษัท ได้แก่ Skinsista และ Dermie ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้น พัฒนาสูตรและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าทั่วไป และช่องทางออนไลน์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุ 18-30 ปี ที่ให้ความสนใจในการดูแลตัวเอง สำหรับครึ่งแรกปี 68 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า 42.82% ครีมกันแดด 41.76% ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 9.26% ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและอื่นๆ 6.15%
SKIN มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 72 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 100 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 44 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 33 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 6.6 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้มีความสัมพันธ์ ไม่เกิน 4.4 ล้านหุ้น โดยเสนอขายผู้ลงทุนระหว่างวันที่ 15-17 ก.p. 68 ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 52.80 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 172.80 ล้านบาท
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 12.0 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเท่ากับ 15.05 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKIN เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี บริษัทยึดมั่นในสโลแกนที่ว่า "ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าคุณภาพสูง เข้าถึงได้ไม่ต้องจ่ายแพง" จึงได้พัฒนาสินค้าคุณภาพเทียบเคียงเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาที่จับต้องได้ ปัจจุบันมีตราสินค้าหลัก ได้แก่ "Skinsista" จำนวน 33 รหัสสินค้า และ "Dermie" จำนวน 8 รหัสสินค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม ตลอดจนคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องสำอาง เวชสำอางบำรุงผิวหน้าหรือผิวพรรณ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นค่าใช้จ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
SKIN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ถือหุ้น 24.31% นางสาวณัฐพร พงษ์ชาญชวลิต (เป็นคู่สมรสกับนายชาญวิทย์) ถือหุ้น 24.31% และนายธนชัย ถนอมทรัพย์ ถือหุ้น 20.83% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท