เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี

Skin Glow เปิดตัว “Bloom Serum” (บลูมเซรั่ม) นวัตกรรมเซรั่ม PDRN+Exosome ฟื้นฟูผิว ตอบโจทย์สาวไทยในทุกสภาพอากาศ
เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ เกิดจาก คุณหนึ่งฤทัย งามบุญสวัสดิ์ คุณหนึ่งฤทัย งามบุญสวัสดิ์ เจ้าของสถาบันนวดหน้า “Skin Glow” ที่ได้รับการไว้วางใจจากเซเลบริตี้คนดังเข้าใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งเป็นผู้คร่ำหวอดในธุรกิจความงามมากว่า 10 ปี เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายประเทศทั่วโลก และนำความรู้ด้านนวัตกรรมความงามที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อสร้างสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ผิวของผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดที่ว่า “ผู้หญิงไทยควรมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ฟื้นฟูได้อย่างล้ำลึก อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ซึมซาบเร็ว เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย และเห็นผลลัพธ์ได้จริง”
หลังจากเปิดตัวทรีตเมนต์นวดหน้าและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ล่าสุดแบรนด์ Skin Glow ได้สานต่อความสำเร็จด้วยการเปิดตัว Bloom Serum (บลูมเซรั่ม) เซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษที่ใช้เวลากว่า 2 ปีในการวิจัยและพัฒนา ผ่านการคัดสรรสารสกัดอันทรงคุณค่าจากนานาประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งอ่อนโยนและเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยอย่างแท้จริง
Bloom Serum โดดเด่นด้วยการผสานศาสตร์แห่งการนวดหน้าที่ Skin Glow เชี่ยวชาญ เข้ากับสารสกัดระดับนวัตกรรมจากเกาหลี โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ PDRN (Polydeoxyribonucleotide) และ Exosome Phytocomplex ส่วนผสมทรงพลังที่มีงานวิจัยรองรับด้านการฟื้นฟูและซ่อมแซมผิว เหมาะสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องรูขุมขนกว้างและริ้วรอยร่องลึก ให้ผิวแลดูอิ่มฟู และกระชับ
นอกจากประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้แล้ว Bloom Serum ยังใส่ใจในประสบการณ์ด้วยการดีไซน์เนื้อสัมผัสบางเบา ซึมซาบรวดเร็ว และกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากสารสกัดดอกไม้ธรรมชาติ ที่ช่วยให้การบำรุงผิวกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย ทั้งยังปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์และสารก่อการระคายเคือง จึงมั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว
ไม่หยุดเพียงแค่การดูแลผิวหน้า Skin Glow ต่อยอดความงามสู่การบำรุงผิวกาย ด้วยการเปิดตัว Cotton Cloud Body Serum (คอตตอนคลาวด์ บอดี้เซรั่ม) บอดี้เซรั่มที่ช่วยบูสต์ผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีแนวคิดการพัฒนาสูตรจาก คุณหนึ่ง ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งโจทย์ชัดเจนว่า “ต้องเป็นบอดี้เซรั่มที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส มีกลิ่นหอมอ่อนละมุน ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และคุณภาพต้องเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์” จึงเกิดเป็นการพัฒนาสูตรที่นำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศ เกิดเป็นบอดี้เซรั่มขึ้นมา
และล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา แบรนด์ Skin Glow ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมออกบูธในงานสำคัญด้านความงามระดับประเทศ พร้อมได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวงการความงาม การได้รับเชิญเข้าร่วมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของ Skin Glow ในฐานะแบรนด์สกินแคร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผิวของผู้หญิงไทย และเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ที่สนใจอยากซื้อสินค้า Bloom Serum และ Cotton Cloud Body Serum สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง facebook : https://www.facebook.com/skinglowthailand และ ช่องทางออนไลน์ของ CastleC - Castle of Cosmetics https://www.facebook.com/castlec.bkk รวมถึงช่องทาง offline วางจำหน่ายผ่าน Gourmet Market ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ Gourmet Market Siam Paragon, Gourmet Market The Mall บางแค,Gourmet Market The Mall ท่าพระ, Gourmet Market The Mall บางกะปิ ,Gourmet Market The Mall งามวงศ์วาน และGourmet Market Mrt ลาดพร้าว