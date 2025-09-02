xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Skin Glow เปิดตัว “Bloom Serum” (บลูมเซรั่ม) นวัตกรรมเซรั่ม PDRN+Exosome ฟื้นฟูผิว ตอบโจทย์สาวไทยในทุกสภาพอากาศ

เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ เกิดจาก คุณหนึ่งฤทัย งามบุญสวัสดิ์ คุณหนึ่งฤทัย งามบุญสวัสดิ์ เจ้าของสถาบันนวดหน้า “Skin Glow” ที่ได้รับการไว้วางใจจากเซเลบริตี้คนดังเข้าใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งเป็นผู้คร่ำหวอดในธุรกิจความงามมากว่า 10 ปี เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายประเทศทั่วโลก และนำความรู้ด้านนวัตกรรมความงามที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อสร้างสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ผิวของผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดที่ว่า “ผู้หญิงไทยควรมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ฟื้นฟูได้อย่างล้ำลึก อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ซึมซาบเร็ว เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย และเห็นผลลัพธ์ได้จริง”


หลังจากเปิดตัวทรีตเมนต์นวดหน้าและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ล่าสุดแบรนด์ Skin Glow ได้สานต่อความสำเร็จด้วยการเปิดตัว Bloom Serum (บลูมเซรั่ม) เซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษที่ใช้เวลากว่า 2 ปีในการวิจัยและพัฒนา ผ่านการคัดสรรสารสกัดอันทรงคุณค่าจากนานาประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งอ่อนโยนและเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยอย่างแท้จริง


Bloom Serum โดดเด่นด้วยการผสานศาสตร์แห่งการนวดหน้าที่ Skin Glow เชี่ยวชาญ เข้ากับสารสกัดระดับนวัตกรรมจากเกาหลี โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ PDRN (Polydeoxyribonucleotide) และ Exosome Phytocomplex ส่วนผสมทรงพลังที่มีงานวิจัยรองรับด้านการฟื้นฟูและซ่อมแซมผิว เหมาะสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องรูขุมขนกว้างและริ้วรอยร่องลึก ให้ผิวแลดูอิ่มฟู และกระชับ


นอกจากประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้แล้ว Bloom Serum ยังใส่ใจในประสบการณ์ด้วยการดีไซน์เนื้อสัมผัสบางเบา ซึมซาบรวดเร็ว และกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากสารสกัดดอกไม้ธรรมชาติ ที่ช่วยให้การบำรุงผิวกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย ทั้งยังปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์และสารก่อการระคายเคือง จึงมั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว

ไม่หยุดเพียงแค่การดูแลผิวหน้า Skin Glow ต่อยอดความงามสู่การบำรุงผิวกาย ด้วยการเปิดตัว Cotton Cloud Body Serum (คอตตอนคลาวด์ บอดี้เซรั่ม) บอดี้เซรั่มที่ช่วยบูสต์ผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีแนวคิดการพัฒนาสูตรจาก คุณหนึ่ง ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งโจทย์ชัดเจนว่า “ต้องเป็นบอดี้เซรั่มที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส มีกลิ่นหอมอ่อนละมุน ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และคุณภาพต้องเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์” จึงเกิดเป็นการพัฒนาสูตรที่นำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศ เกิดเป็นบอดี้เซรั่มขึ้นมา


และล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา แบรนด์ Skin Glow ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมออกบูธในงานสำคัญด้านความงามระดับประเทศ พร้อมได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวงการความงาม การได้รับเชิญเข้าร่วมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของ Skin Glow ในฐานะแบรนด์สกินแคร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผิวของผู้หญิงไทย และเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจอยากซื้อสินค้า Bloom Serum และ Cotton Cloud Body Serum สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง facebook : https://www.facebook.com/skinglowthailand และ ช่องทางออนไลน์ของ CastleC - Castle of Cosmetics https://www.facebook.com/castlec.bkk รวมถึงช่องทาง offline วางจำหน่ายผ่าน Gourmet Market ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ Gourmet Market Siam Paragon, Gourmet Market The Mall บางแค,Gourmet Market The Mall ท่าพระ, Gourmet Market The Mall บางกะปิ ,Gourmet Market The Mall งามวงศ์วาน และGourmet Market Mrt ลาดพร้าว

เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี
เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี
เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี
เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี
เปิดตัวเซรั่มย้อนวัยผิวจากแบรนด์ Skin Glow โดยคุณหนึ่งฤทัย ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจความงามมามากกว่า 10 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น