เคที่ ดอลล์จัดใหญ่! “ญาญ่า อุรัสยา” จัดเต็มความฟินในงานเปิดตัว กันแดดล่องหน พร้อมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Cathy Doll (เคที่ ดอลล์) ประสบความสำเร็จในการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Cathy Doll Invisiblur Sun Matte SPF50+ PA++++” หรือ “กันแดดล่องหน” ด้วยคุณสมบัติเนื้อแมตต์ที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษเหนือใคร ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยเบลอผิวให้เรียบเนียนราวกับลงไพรเมอร์ แต่บางเบาจนรู้สึกเหมือนไม่ได้ทา และยังไม่ทิ้งคราบขาวกวนใจอีกด้วย บอกเลยว่าเป็นไอเท็มที่สาวๆ ต้องมีติดกระเป๋า ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บิวเทรียม สาขาเมกาบางนา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพรีเซ็นเตอร์คนสวยอย่าง “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลผิวให้สวยเป๊ะท้าแดด พร้อมพูดคุยและร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง สร้างความฟินให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม โดยญาญ่าได้แชร์ทริกผิวสวยเป๊ะท้าแดดแบบไม่มีกั๊ก พร้อมพูดคุยและร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับเหล่าแฟนคลับอย่างเป็นกันเองสุดๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้โชคดี 10 ท่านได้ถ่ายภาพและรับของที่ระลึกจากมือของญาญ่า ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ญาญ่าได้พูดคุยกับแฟนๆ ทุกคนอย่างเป็นมิตร พร้อมรอยยิ้มที่สดใส สร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน
งานนี้ ญาญ่า-อุรัสยา เผยว่า “ดีใจมากๆ ค่ะที่ได้มาเจอทุกคนในงานนี้ กันแดดตัวใหม่ของเคที่ ดอลล์ ญาญ่าใช้แล้วชอบมากจริงๆ ค่ะ เพราะปกติเราต้องทำงานกลางแจ้งบ่อยๆ การเลือกกันแดดที่ดีเลยสำคัญมากๆ ตัวนี้คือที่สุดเลยค่ะ เพราะนอกจากจะปกป้องผิวจากแดดได้ดีแล้ว เนื้อยังบางเบาเหมือนไม่ได้ทาจริงๆ ที่สำคัญคือช่วยเบลอผิวให้เนียนกริบ ทำให้การแต่งหน้าของเราง่ายขึ้นมากเลยค่ะ”
นอกเหนือจากความน่ารักของญาญ่าแล้ว ภายในงานยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้ม ขนทัพกันแดดตัวดังมาลดราคาแบบแรงๆ สูงสุดถึง 56% ไม่ว่าจะเป็น Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid กันแดดเนื้อน้ำที่บางเบา, Cathy Doll Anti Acne Sun Matte สำหรับคนเป็นสิว, Cathy Doll Ultra Light Sun Mist สเปรย์กันแดดฉีดทับเมกอัพ, Cathy Doll Hydrofill Sun Serum เซรั่มกันแดดเติมน้ำให้ผิว และ Cathy Doll CC Glow Sun Primer ไพรเมอร์กันแดดผิวโกลว์ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากแฟนๆ เป็นอย่างมาก บอกเลยว่าใครพลาดงานนี้ต้องเสียดายแน่นอน
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ สามารถไปชอปสินค้ากันแดดที่ร่วมรายการได้ที่บิวเทรี่ยมทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน 2568 นี้เท่านั้น
เรียกได้ว่า Cathy Doll นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Cathy Doll เป็นแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้การดูแลของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เมกอัพ และผลิตภัณฑ์กันแดด ภายใต้แนวคิด “Unique Beauty Solution สยบจบทุก" ซึ่งหมายถึงการเป็นแหล่งรวมโซลูชันความงามที่เป็นเอกลักษณ์และแก้ไขทุกปัญหาผิวได้จบในที่เดียว
การเปิดตัว “Cathy Doll Invisiblur Sun Matte SPF50+ PA++++” หรือ “กันแดดล่องหน” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Cathy Doll ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK /TikTok : Cathy Doll Skincare และ X / Instagram : Cathy Doll