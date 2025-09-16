เซรั่มกาสะลองที่พลิกทุกนิยามความงาม...เผยเคล็ดลับหน้าเด็ก ณ Deva Manor วังเก่าราชสกุลกิติยากร

เปิดม่านรับความงามแห่งยุคสมัยไปกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี! บริษัท คาร่า คอร์ป จำกัด ภายใต้การนำของ หม่อมหลวงปวริศร์ กิติยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนุ่มมาดเข้มไฟแรง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคนเก่ง คุณจิตรวดี สิทธนานุวัฒน์, คุณรณกร แซ่ลี้ และคุณชรินทร์ ฟามฟู่ ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Kaslong Heavenly Age Defence Serum” ณ Deva Manor วังเก่าราชสกุลกิติยากร สถานที่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งประวัติศาสตร์และความงามอันเป็นนิรันดร์
งานนี้เปรียบเสมือนการรวมตัวของเหล่าผู้ดีชั้นสูงและเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยที่ต่างมาร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ความงามเหนือระดับ อาทิ หม่อมบงกชปริยา ยุคล, หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์, หม่อมหลวงปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, Count Gerald Van Der Straten Ponthoz และอีกมากมาย รวมถึงนักธุรกิจและผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายวงการ อาทิ ดร.นลินี ทวีสิน, คุณนภาลัย อารีสรณ์, คุณอติภา ประภาสะวัต, คุณอานันทเดช อมาตยกุล, คุณณพลเดช เหตระกูล, คุณกองเพชร สันติสุภาพร, คุณนัยนา พุสวานิ, คุณซาเลซ พุสวานิ, คุณโรสมาลิน เพ็ญจันทร์, คุณอารีรัตน์ กฤษณะสมิต และ คุณชานุสรณ์ วิจตรรัตน ทุกท่านต่างมาร่วมแสดงความยินดีและสัมผัสกับเคล็ดลับผิวอ่อนเยาว์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่น ผู้ร่วมงานได้ยลโฉมและรับฟังข้อมูลสุดพิเศษเกี่ยวกับเซรั่ม Kaslong พร้อมดื่มด่ำกับอาหารกลางวันเลิศรสในบรรยากาศวังเก่าที่หาไม่ได้ง่ายๆ นอกจากนี้ ทุกท่านยังได้เรียนรู้เรื่องราวอันทรงคุณค่าของวัง ผ่านการนำชมโดย พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา ซึ่งสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน เป็นการตอกย้ำว่า "Kaslong Heavenly Age Defence Serum" ไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แต่เป็นประสบการณ์ความงามที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณโดยเฉพาะ
อยากรู้ไหมว่าอะไรทำให้เซรั่ม Kaslong เป็นที่สุดแห่งการย้อนวัย? ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้ทาง [https://www.facebook.com/KaslongSkinCare] แล้วคุณจะพบกับความลับที่ทำให้ผิวกลับมาอ่อนเยาว์เปล่งประกายอีกครั้ง...
#AntiAging #AntiAgingSkincare #serum #thailand #ThaiProducts #bangkok #trendingpost #karacorp #kaslong #กาสะลอง #คาร่าคอร์ป #เซรั่ม #เซรั่มลดริ้วรอย #ผิวสวย