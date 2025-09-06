เช็กรายชื่อ แต่งตั้งโยกย้าย นายพลนครบาล "เจษฎา" พลิกโผคุม ศฝร.

MGR Online-เปิดรายชื่อตำรวจนครบาล ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ ผบช.-ผบก.ทั้งหมด 20 ราย
วันนี้ (6 ก.ย.) กรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 249 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป
โดยในส่วนของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีนายตำรวจได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย จำนวน 20 นาย ดังนี้
ระดับ รอง ผบช.ย้ายไป ผบช.
1. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น.ดำรงตำแหน่ง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
2. พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รอง ผบช.น.ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.3
ระดับ ผบก.ย้ายไป รอง ผบช.
3. พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.น.
4. พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.น.
5. พล.ต.ต.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผบก.น.4 ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.สำนักงานกฎหมายและคดี
6. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน ผบก.ศฝร.บช.น.ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร.
ระดับ ผบก.ย้ายไป ผบก.
7. พล.ต.ต.คมสิทธิ์ รังไสย์ ผบก.น.9 ดำรงตำแหน่ง ผบก.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร.
8. พล.ต.ต.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผบก.อก.บช.น.ดำรงตำแหน่ง ผบก.ศฝร.ภ.7
9. พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 ดำรงตำแหน่ง ผบก.ศฝร.บช.น.
10. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.กองสารนิเทศ ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.1
11. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.2
12. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.ปส.4 ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.3
13. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.7 ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.4
14. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.อคฝ.ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.6
15. พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.7
16. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.6 ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.9
ระดับ รอง ผบก.ย้ายไป ผบก.
17. พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ รอง ผบก.น.4 ดำรงตำแหน่ง ผบก.อคฝ.
18. พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี รอง ผบก.อก.บช.น.ดำรงตำแหน่ง ผบก.อก.บช.น.
19. พ.ต.อ.ทนงศิลป์ มณีโชติ รอง ผบก.น.2 ดำรงตำแหน่ง ผบก.กองยุทธศาสตร์
20. พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก.สส.บช.น.ดำรงตำแหน่ง ผบก.กองตรวจราชการ 10
ทั้งนี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น.อยู่ที่เดิม
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ที่มีคำสั่งช่วยราชการ ศปก.บช.น.กรณีกรมการปกครองบุกทลายบ่อนดอนเมือง โดนโยกไปนั่งเก้าอี้ ผบก.น.7 ล่าสุด ก.ตร.มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ศฝร.บช.น.