BEAUTRIUM MEGA BEAUTY MEGABANGNA บิวเทรี่ยม ฉลองใหญ่! ยกเทรนด์ความงามสไตล์เอเซีย เปิดตัวสาขาใหม่ เมกาบางนา พร้อมขนทัพคนดัง เจเจ-พีเจ, แอนโทเนีย - นิสามณี- ป็อบ ร่วมกิจกรรมความสุขแบบจัดเต็ม

BEAUTRIUM (บิวเทรี่ยม) ร้านบิวตี้มัลติแบรนด์ หนึ่งในผู้นำร้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงามของประเทศไทย นำโดย คุณอติโรจน์ โรจน์รัตนวลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด จัดงานBEAUTRIUM MEGA BEAUTY MEGABANGNAฉลองใหญ่! ยกเทรนด์ความงามสไตล์เอเซียสู่เมกาบางนา เปิดตัวสาขาใหม่! สาขาที่ 75 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ที่พร้อมเป็นเพื่อนทุกความสวย ด้วยการรวมที่สุดของบิวตี้ไอเทมชั้นนำจากทั่วเอเซียมาให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น,ไทยและตะวันตก พร้อมจัดเต็มความสนุกกับบูธกิจกรรมจากแบรนด์ดัง และโปรโมชั่นสุดจึ้งแบบอันลิมิต นอกจากนั้นยังมีเหล่าศิลปิน ดารา เซเลบ คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ พรีเซ็นเตอร์แบรนด์ อาทิ พีเจ-มหิดล, เจเจ-กฤษณภูมิ, แอนโทเนีย โพซิ้ว,นัท-นิสามณี, ป๊อป-ศิร์รัฐ ฯลฯ แท็คทีมกันมาร่วมกิจกรรมมอบความสุขให้กับแฟนๆ ชาวบางนา
สำหรับร้าน บิวเทรี่ยม สาขาที่ 75 ได้ยกเทรนด์ความงามสไตล์เอเซียสู่สาขาใหม่เมกาบางนา ที่รวบรวมสุดยอดบิวตี้ไอเทมชั้นนำจากทั่วเอเซีย อาทิ เกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น, ไทย และจากตะวันตก มาไว้ที่นี่ที่เดียว รวมไปถึงการนำเข้าแบรนด์ใหม่สุดพิเศษ อย่าง &honey, Bewants, Flower knows, GetBeaute, Murad, Naming, Sekkisei และ Treecell หรือจะเป็นน้ำหอมใหม่อย่าง Adidas, Chanson D'eau, David Beckham, Jeanne Arthes, Jovan และ Prêt à Porter by Cotyนอกจากนั้นยังมีการวางบิวตี้แลนด์มาร์คบริเวณหน้าร้านบิวเทรี่ยม สาขาเมกา บางนา เพื่อเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย และยังมีกิจกรรม MEGA Lucky Draw เมื่อช้อปครบ 399 บาท ร่วมสนุกรับของรางวัลจากแบรนด์ต่างๆ และ คูปองส่วนลดจากร้านดัง มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท
และที่เป็นไฮไลท์คือการรวมตัวของเหล่าศิลปิน ดารา เซเลบ คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ พรีเซ็นเตอร์แบรนด์ ที่พร้อมใจกันยกทัพมาร่วมกิจกรรม มอบความสุขให้กับแฟนๆ ชาวเมกาบางนาโดยเฉพาะ อาทิ นัท-นิสามณี ที่มาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ Lip it ป๊อป-ศิร์รัฐ ที่มาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ IN2IT, แอนโทเนีย โพซิ้ว ที่มาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ SKINTIFIC และยังมี 2 หนุ่ม สุดฮอต พีเจ-มหิดล, เจเจ-กฤษณภูมิ ที่แท็คทีมกันมาเยี่ยมชมสโตร์และทำกิจกรรมแบบจัดเต็มภายในบริเวณ ร้านบิวเทรี่ยม สาขาเมกา บางนา อีกด้วย
พบกับบิวตี้ไอเทมชั้นนำยอดฮิตจากทั่วเอเซีย ที่พร้อมเป็นเพื่อนทุกความสวย ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน BEAUTRIUM MEGA BANGNA สาขาที่ 75 ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า