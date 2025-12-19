มช. เพิ่มมูลค่าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน พัฒนาถั่วแระเหลือทิ้ง สู่ เซรั่มชะลอวัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนานวัตกรรม “เซรั่มจากสารสกัดถั่วแระญี่ปุ่น” ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติที่มุ่งตอบโจทย์การดูแลผิวอย่างปลอดภัย ช่วยลดความหมองคล้ำ จุดด่างดำ และชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการนำทรัพยากรทางการเกษตรที่ถูกมองข้ามกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ โดยใช้ถั่วแระญี่ปุ่นตกเกรดซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการส่งออก มาพัฒนาเป็นสารสกัดคุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และความยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม
ผลงานวิจัยนี้เป็นการคิดค้นของ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมองเห็นศักยภาพของถั่วแระญี่ปุ่นที่ถูกคัดทิ้ง ทั้งที่เป็นถั่วเหลืองฝักสดซึ่งอุดมไปด้วยสารกลุ่ม “โพรไซยานิดินส์” (Procyanidins) สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส อันเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดผิวหมองคล้ำและริ้วรอย งานวิจัยจึงมุ่งพัฒนาสารสกัดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียในภาคการเกษตร
จุดเด่นของนวัตกรรมนี้อยู่ที่กระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยี “คลื่นเสียงความถี่สูง” โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่ไม่ใช้ความร้อนสูงและไม่ใช้สารเคมี ใช้เวลาเพียงประมาณ 20 นาที ก็สามารถสกัดสารสำคัญออกมาได้ในปริมาณสูง จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัดโพรไซยานิดินส์ที่ความเข้มข้น 6.85 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อเซลล์ และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนังชนิดไฟโบรบลาสต์ สะท้อนศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีงานวิจัยรองรับ
เมื่อพัฒนาสารสกัดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่ม พบว่าสารออกฤทธิ์และคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระมีความคงตัวดี แม้เก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง ขณะเดียวกัน ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งด้านเนื้อสัมผัส การซึมสู่ผิว และความรู้สึกโดยรวม งานวิจัยนี้จึงไม่เพียงสร้างประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพผิวเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วแระญี่ปุ่นตกเกรด ลดต้นทุนการจัดการผลผลิต และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
อนาคตข้างหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแผนขยายการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วแระญี่ปุ่นในจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงราย แพร่ และลำพูน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท้องถิ่นในห่วงโซ่การผลิต พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ อาทิ ครีม โลชั่น มาส์กหน้า และสารสกัดในรูปแบบ Functional Ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง นวัตกรรม “เซรั่มจากสารสกัดถั่วแระญี่ปุ่น” นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง สอดคล้องกับแนวคิด BCG Model และสะท้อนความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ทรัพยากรในประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ