ทลายโรงงานนายทุนจีนผลิตเครื่องสำอางเถื่อนส่ง ตปท. ยึดของกลางกว่า 20 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.ร่วม อย. ทลายโรงงานนายทุนจีนผลิตเครื่องสำอางเถื่อน ส่งขายต่างประเทศ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (19 ส.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโรงงานเลขที่ 88/7 หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับแจ้งว่าเป็นสถานที่ลักลอบผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเลขจดแจ้ง
จากการตรวจสอบพบว่าน.ส.ปภาวี ชัยสุทธิ์ชยางกูล อายุ 24 ปี แสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว โดยขณะตรวจค้นพบการลักลอบผลิตเครื่องสำอาง โดยการต้ม กวน และบรรจุลงขวดบรรจุภัณฑ์ ติดฉลาก เพื่อรอการส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ โดยส่วนใหญ่มักจะส่งออกขายต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่อย่างใด จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 9 รายการ จำนวน 234,699 ชิ้น รวมทั้งเครื่องจักร ,ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบในการผลิตรวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท
สอบสวน น.ส.ปภาวี ให้การว่า เป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว แทนกรรมการบริษัทชาวจีน ประกอบกับตนเองมีความรู้ด้านส่วนผสมและผลิตเครื่องสำอางเนื่องจากเรียนจบด้านเคมี ทำมาแล้วประมาณ 8 เดือน จึงแจ้งข้อหา “ผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง,ขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง,ผลิตเครื่องสำอางที่ฉลากไม่แสดงข้อความภาษาไทย”ก่อนนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเร่งขยายผลจับกุมนายทุนชาวจีนมาดำเนินคดีต่อไป