คุมตัวคนช่วยพา “กาน เวลไฟร์” หลบหนีสอบ ตร.ระดมกำลังไล่ล่า มั่นใจได้ตัวเร็วๆ

จนท.ชุดสืบนครบาลคุมตัวคนช่วยพา “กาน เวลไฟร์” หลบหนีสอบปากคำ ล่าสุดผู้ต้องหาหนีเข้า จ.ตราด อยู่ระหว่างระดมกำลังไล่ล่า มั่นใจได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วๆ นี้
จากกรณีนายสงกรานต์ พานภู่ อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาขับรถยนต์โตโยต้า รุ่นเวลไฟร์ สีขาว ทะเบียน 2กผ 7778 กทม. ประกบยิงคนขับรถยนต์โตโยต้า อัลติส เสียชีวิตบนทางพิเศษศรีรัช ย่านประชาชื่น สาเหตุเกิดจากขับปาดหน้ากันก่อนถึงด่านเก็บเงิน เมื่อถึงการเก็บเงินต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วชะลอรถ ก่อนใช้ปืนยิง 3 นัด แล้วขับหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา
จากนั้นคนร้ายนำรถคันที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่นครปฐมก่อนหลบหนีไป ต่อมาตำรวจได้นำรถคันดังกล่าวมาไว้ที่ สน.ประชาชื่น เพื่อให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลได้ควบคุมตัวคนช่วยพา นายสงกรานต์ ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงบนทางด่วนหลบหนีได้แล้ว เบื้องต้นทราบว่า หลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้นำรถไปทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากนั้นได้นั่งรถแท็กซี่โดยอ้างว่าจะเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬ แต่เปลี่ยนใจให้ไปส่งที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
ต่อมาผู้ต้องหาได้มีผู้ช่วยพาหลบหนีไปส่งยังเกาะล้าน กระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ชุดสืบสวนทราบว่า ผู้ต่องหาได้เดินทางออกจากเกาะล้าน ข้ามฝั่งมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดแล้ว
ขณะนี้ ชุดสืบสวนกำลังเร่งระดมกำลังปูพรมค้นหาและติดตามตัวอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ