เพื่อนมือยิงหนุ่มขับเก๋งดับบนทางด่วน ยันไม่ได้อยู่ด้วยขณะก่อเหตุ ไม่ได้สนิทกัน

นายเน เพื่อนของผู้ก่อเหตุยิงหนุ่มขับเก๋งเสียชีวิตบนทางด่วน เข้าให้ปากคำตำรวจ สน.ประชาชื่น ยืนยันไม่ได้อยู่ด้วยขณะก่อเหตุ ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
จากกรณีคนร้ายขับรถยนต์โตโยต้า รุ่นเวลไฟร์ สีขาว ทะเบียน 2กผ 7778 กทม. ประกบยิงคนขับรถยนต์โตโยต้า อัลติส เสียชีวิตบนทางพิเศษศรีรัช ย่านประชาชื่น สาเหตุเกิดจากขับปาดหน้ากันก่อนถึงด่านเก็บเงิน เมื่อถึงการเก็บเงินต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วชะลอรถ ก่อนใช้ปืนยิง 3 นัด แล้วขับหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (23 ธ.ค.) ที่ สน.ประชาชื่น นายเน เพื่อนของผู้ก่อเหตุยิงคู่กรณีเสียชีวิจบนทางด่วน ได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจ สน.ประชาชื่น เปิดเผยว่า มีสื่อมวลชนบางสำนักนำภาพของตนเองไปนำเสนอว่าอยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุด้วย ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงมาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนเองไม่ได้อยู่ระหว่างเกิดเหตุ
โดยก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ก่อเหตุได้มาหารุ่นพี่ของตน โดยตนเองไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นการส่วนตัว เพราะไม่ได้เจอกันมา 2 ปีแล้ว และไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไร จากนั้นรุ่นพี่ของตนเองก็บอกให้พาผู้ก่อเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงในย่านบางใหญ่ ตนจึงพาผู้ก่อเหตุไปเที่ยว พอดื่มสุราหมดขวดก็กลับกัน โดยผู้ก่อเหตุไปส่งตนเองที่บ้านในย่านบางบัวทอง จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขับรถกลับคนเดียว จนกระทั่งไปก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
พอตื่นเช้าขึ้นมาได้เห็นข่าวก็รู้สึกตกใจ เพราะเพิ่งเจอกับผู้ก่อเหตุเมื่อคืนแท้ๆ ไม่คิดว่าหลังจากแยกย้ายกันจะไปก่อเหตุยิงคนอื่น จึงตัดสินใจมาพบกับตำรวจ สน.ประชาชื่น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม ตำรวจได้ให้รถสไลด์มายกรถโตโยต้า เวลล์ไฟร์ ของผู้ก่อเหตุมาจอดไว้ที่ สน. ประชาชื่น หลังจากไปพบว่าถูกจอดทิ้งอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป แต่รถยังล็อคประตูอยู่ จึงไม่สามารถเปิดได้ ต้องประสานให้ช่างกุญแจมาเปิด การสังเกตุภายนอกพบว่า มีการติดป้ายทะเบียนปลอมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยใช้เทปกาวสองหน้า เพื่ออำพรางการติดตามของเจ้าหน้าที่