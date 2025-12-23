ตร.รู้ตัวแล้ว มือยิงเก๋งดับบนทางด่วน พบมีหมายจับติดตัว-ก่อเหตุคนเดียว

ตำรวจรู้ตัวคนร้ายขับเวลไฟร์ก่อเหตุประกบยิงหนุ่มขับอัลติสเสียชีวิตบนทางด่วนแล้ว พบมีหมายจับติดตัว และก่อเหตุเพียงคนเดียว
จากกรณีคนร้ายขับรถยนต์โตโยต้า รุ่นเวลไฟร์ สีขาว ทะเบียน 2กผ 7778 กทม. ประกบยิงคนขับรถยนต์โตโยต้า อัลติส เสียชีวิตบนทางพิเศษศรีรัช ย่านประชาชื่น สาเหตุเกิดจากขับปาดหน้ากันก่อนถึงด่านเก็บเงิน เมื่อถึงการเก็บเงินต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วชะลอรถ ก่อนใช้ปืนยิง 3 นัด แล้วขับหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (23 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับรถคันที่ใช้ก่อเหตุเป็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งใน จ.สงขลา ภายหลังเกิดเหตุ ตำรวจนครบาลประสานไปยังตำรวจสงขลา ให้เข้าตรวจสอบผู้ครอบครองทะเบียนรถคันดังกล่าวแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ครอบครองทะเบียนรถให้ข้อมูลว่ารถคันดังกล่าวได้ขายไปแล้ว และมีการโอนลอยให้กับบุคคลหนึ่ง
จากนั้นชุดสืบสวนได้ขยายผลไปยังบุคคลดังกล่าว และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ทำให้ทราบว่าผู้ต้องสงสัยที่ขับรถคันนี้เป็นใคร อีกทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมีพยานหลักฐานว่า หลังก่อผู้ก่อเหตุยิงใช้เส้นทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ก่อนถอดป้ายทะเบียนจริงออก และนำป้ายทะเบียนปลอมมาสวมใส่แทน จากนั้นขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ มุ่งหน้าไปยังพุทธมณฑลสาย 7
โดยทางตำรวจสืบทราบจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว พบมีหมายจับติดตัวอยู่ แถมยังพบว่าคนร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียว ทั้งขับรถและก่อเหตุยิง คาดมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืน โดยตำรวจคุมตัวเพื่อนที่ร่วมวงเหล้าในคืนเกิดเหตุมาสอบปากคำที่ สน.ประชาชื่น