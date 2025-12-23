คนขับอัลพาร์ดกระหน่ำยิงหนุ่มขับอัลติสดับ บนทางด่วนย่านประชาชื่น ตร.ไล่กล้องเร่งล่าตัว

คนขับรถอัลพาร์ดจอดประกบข้าง ก่อนชักปืนกระหน่ำยิงหนุ่มขับเก๋งอัลติส กระสุนเจาะคอเสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาว บนทางด่วนย่านประชาชื่น ตร.ไล่ดูกล้องวงจรปิด เร่งล่าตัวคนก่อเหตุ
วันนี้ (23 ธ.ค.) เมื่อเวลา 04.50 น.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.นพดล หอมสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น รับแจ้งเหตุชายถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตภายในรถยนต์ บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ รุดไปตรวจสอบพร้อมประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุห่างจากด่านเก็บค่าผ่านทางประมาณ 200 เมตร บริเวณเชิงสะพานทางขึ้นข้ามถนนประชาชื่น พบรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า อัลติส ทะเบียน สระแก้ว จอดอยู่กลางถนน ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตชื่อ นายอนุวรรตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี สภาพมีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าลำคอทะลุ 1 นัด นั่งเบาะคนขับจมกองเลือดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพในที่เกิดเหตุ รวบรวมไว้หลักฐาน
จากการสอบถาม น.ส.สาวิตรี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี แฟนสาวของผู้เสียชีวิต ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับรถมารับตนจากห้องพักเพื่อไปที่บ้านย่านเพชรเกษม โดยใช้เส้นทางด่วน เมื่อมาถึงด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น ได้มีรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว ขับมาฝั่งซ้ายและพยายามเบี่ยงเลนกะทันหันเข้าด่านเก็บเงิน ตนจึงบอกให้แฟนหนุ่มชะลอรถเพื่อให้รถอัลพาร์ด สีขาวไปก่อน หลังจากผ่านด่านเก็บเงิน ตนได้เห็นรถอัลพาร์ดขับชะลออยู่ โดยขณะที่แฟนหนุ่มขับรถขึ้นสะพาน จู่ๆ รถอัลพาร์ดได้ขับมาประกบข้างฝั่งขวา และได้ลดกระจกประตูด้านซ้ายลง ก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่แฟนหนุ่ม 3-4 นัด หลังก่อเหตุรถอัลพาร์ดคู่กรณี ได้ขับเร่งเครื่องหลบหนี มุ่งหน้าไปทางหมอชิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบรถอัลพาร์ด สีขาว ต้องสงสัยที่คาดว่าก่อเหตุอยู่ระหว่างติดตาม เพื่อนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนส่วนผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งนำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ก่อนมอบให้ญาติรับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป