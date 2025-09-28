แม่ร่ำไห้! ลูกสาวจิตอาสา รมควันดับคารถหน้าบ้าน ทิ้งจดหมายลาตายสุดสะเทือนใจ

ลพบุรี - สุดสลด! สาววัย 30 ปี จิตอาสามูลนิธิในลพบุรี ตัดสินใจจบชีวิตรมควันตัวเองในรถหน้าบ้านนาน 3 วัน ญาติใจสลาย พบจดหมายลาตายฝากคำขอโทษ ไม่อยากให้ใครยื้อชีวิต ขณะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 17.55 น. วันนี้( 28 ก.ย.) ร.ต.ท.ณภัทร ไทยนิยม รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งลพบุรี เข้าตรวจสอบเหตุคนรมควันเสียชีวิตภายในรถยนต์ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 319/44 หมู่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้า อัลติส สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน 4 กพ 6412 กรุงเทพมหานคร จอดปิดประตูสนิทอยู่หน้าบ้าน สอบถามเพื่อนบ้านระบุว่ารถคันดังกล่าวจอดค้างอยู่มาราว 3 วันแล้ว กระทั่งวันนี้มีผู้ส่องดูพบร่างเสียชีวิตอยู่ภายใน จึงรีบแจ้งตำรวจ
จากการตรวจสอบ พบจดหมายเขียนด้วยลายมือ มีข้อความสั่งลาใจความว่า “ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง หนูเหนื่อยแล้ว พ่อแม่ ลูกนะที่ต้องทำแบบนี้ ไม่ต้องโทษใคร หนูทำตัวหนูเอง รักพี่เสมอยินดีกับชีวิตใหม่รถใหม่ รักลูกสาวมาก ขอโทษทุกคน วันนี้เวรอาสา ไม่ต้องยื้อชีวิตหนูนะ” โดยวางไว้หน้ารถ สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวที่ร้องไห้แทบขาดใจ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ น.ส.วรัญญา สุขเกษม อายุ 30 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว และเป็นอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งลพบุรี รวมถึงเปิดร้านอาหารในพื้นที่ ผู้เสียชีวิตพักอาศัยเพียงลำพัง มีบุตรสาวอายุ 10 ขวบ ญาติระบุไม่สามารถติดต่อเธอได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสะเดาะประตูรถ พบผู้เสียชีวิตนอนตะแคงซ้ายอยู่ที่เบาะคนขับ สภาพศพเริ่มขึ้นอืด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน สวมกระโปรงสีเทา ที่พื้นด้านคนนั่งพบเตาอังโล่และเถ้าถ่านตกค้าง คาดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รมควัน
เบื้องต้น ญาติและเพื่อนร่วมงานต่างยืนยันว่าไม่เคยเห็นสัญญาณหรือพฤติกรรมผิดปกติใด ๆ ของผู้ตายก่อนเกิดเหตุ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปตรวจชันสูตรที่ รพ.ธรรมศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ก่อนมอบให้ญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไป.