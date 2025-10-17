ยิงหนุ่มใหญ่ดับกลางถนน เผยเป็นตัวตึงหมู่บ้านชอบอาละวาดไปทั่ว

หนองคาย-หนุ่มใหญ่วัย 53 ปี ชาวหนองคาย ปั่นจักรยานในหมู่บ้าน เจออีกคนขับรถจักรยานยนต์เรียกหยุด
ก่อนกระหน่ำยิงเผาขนกลางอก เสียชีวิต เผยเป็นตัวตึงหมู่บ้าน อาละวาดจนชาวบ้านเอือม ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืน
เมื่อเวลา 09.50 น. วันนี้(17 ต.ค.)ร.ต.อ.ศราวุธ สุนทรชัย ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย รับแจ้งเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต บริเวณกลางถนนในซอยสมบูรณ์ ชุมชนสามัคคี ต.หาดคำ จึงไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อม พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.(สส.), พร้อมตำรวจชุดสืบสวน, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย, แพทย์เวรโรงพยาบาลหนองคาย หน่วยกู้ภัย 191 และมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน วีอาร์กู้ภัยหนองคาย
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายเทพวัน สายสมร อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 5 ชุมชนสามัคคี สวมกางเกงยีนส์ขายาว เสื้อยืดสีเขียวอ่อน สวมเสื้อแขนยาวลายสก็อตสีแดงคลุมทับ นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนน ใกล้กันมีรถจักรยานจอดอยู่ ตรวจสอบพบกระสุนปืนยิงเข้าที่หน้าอก และท้อง 3 นัด แขนซ้ายอีก 1 นัด มีมีดปลายแหลมคล้ายมีดปอกผลไม้ เหน็บที่กางเกงด้านหน้า และยังพบมีดอีกหนึ่งเล่มอยู่ในกระเป๋าสะพาย
จากการสอบถาม ผู้ที่อยู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขับมาชะลอ ได้ยินเสียงผู้ชายพูดคนขึ้นว่า “มึงจะเอาจริงเหรอ” ซึ่งไม่ใช่เสียงของผู้ตาย แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายประทัด 4-5 นัด แล้วเงียบไป จึงได้ออกมาดู พบว่านายเทพวัน หรือ นายหน่อย เสียชีวิตอยู่กลางถนนแล้ว จึงได้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้สอบถามญาติผู้ตาย ทราบว่า ผู้ตายชอบก่อเหตุอาละวาด ทำร้ายร่างกาย และมีอาการจิตเวช แต่สามารถไปทำงานรับจ้างทั่วไปได้ จนชาวบ้านเอือมระอา ญาติไม่กล้าอยู่ด้วย ต้องให้ผู้ตายแยกไปอยู่คนเดียวในละแวกใกล้กัน ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งจะมาอาละวาดที่บ้านแม่ที่นอนติดเตียงอยู่ ผู้ตายเคยมีภรรยาแต่ด้วยอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดจนภรรยาอยู่ด้วยไม่ได้ แยกทางกันไป ญาติพาไปรักษาก็อาการดีขึ้น แต่ก็ไม่หายขาด
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลพยานแวดล้อม ตรวจกล้องวงจรปิดและเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน คาดว่าจะรู้ตัวในไม่ช้า.