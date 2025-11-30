ตร.ภาค 9 เติมสายตรวจตระเวนทั่วเมืองหาดใหญ่ ลงพื้นที่แบบ "3 in1" แจกอาหาร ช่วยเหลือ สอดส่องระวังภัย

ตำรวจภูธรภาค 9 เติมสายตรวจ แบ่ง 6 เขต ตระเวนทุกซอย หาดใหญ่ต้องปลอดภัย ตำรวจลงพื้นที่แบบ 3 in 1 ทั่วเมือง แจกอาหาร ช่วยเหลือ สอดส่องระวังภัย
วันนี้ (30 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับตำรวจภูธรภาค 9 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม โดยวันนี้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 จัดชุดสายตรวจเดินเท้า สายตรวจรถยนต์ ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยในเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน ป้องปรามคนร้ายที่อาจฉวยโอกาสลักทรัพย์ โดยเสริมกำลังตำรวจจาก 3 จังหวัด คือ ตรัง สตูล พัทลุง ร่วมกับตำรวจสงขลา แบ่งการตรวจเป็น 6 เขต ตรวจลาดตระเวนทุกซอย ประสานกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมออกตรวจด้วย
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 9 จัดสายตรวจออกลาดตระเวนตรวจตราความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความถี่วงรอบของการออกตรวจ แบ่งพื้นที่ 6 เขต กระจายสายตรวจลาดตระเวนทุกซอย ขอให้ประชาชนอุ่นใจโดยเฉพาะในเวลากลางคืนตำรวจจะดูแลท่านเอง นอกจากกำลังสายตรวจที่ออกลาดตระเวน ในเวลากลางวันยังมีตำรวจภูธรภาค 9 จากหลายจังหวัด หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจนครบาล ฯลฯ จัดทีมกระจายกำลังลงพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ของแต่ละทีมจะทำ 3 ภารกิจหลักในคราวเดียว คือ 1. แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็น 2.ช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยเฉพาะคนชรา คนป่วย ซึ่งบางรายต้องการย้ายออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิง บางรายต้องการพบแพทย์ และ 3. สอดส่องระวังภัย ขณะที่กำลังอีกส่วน เช่น ตำรวจตระเวนชายแดนจะลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนี้ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จนถึงขณะนี้มีประชาชนทยอยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ณ ที่ทำการชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ที่ สภ.คอหงส์ ซึ่งส่วนใหญ่แจ้งความทรัพย์สินสูญหาย โดยตำรวจจะติดตามสืบสวนดำเนินคดีต่อไป