น.1 เผยมือยิงหนุ่มขับเก๋งดับบนทางด่วน หลบหนีมุ่งหน้าลงใต้ ก่อนเกิดเหตุมีการขับปาดหน้ากัน

ผบช.น.ร่วมประชุมคดีคนขับอัลพาร์ดประกบยิงหนุ่มขับอัลติสเสียชีวิตบนทางด่วน เผยคนร้ายหนีไปทางถนนพุทธมณฑลสาย 7 มุ่งหน้าลงใต้ ก่อนเกิดเหตุได้ขับปาดหน้ากันมา
วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่สน.ประชาชื่น พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.เดินทางมาประชุมร่วมกับชุดสืบสวน และสอบปากคำ แฟนสาวของผู้เสียชีวิต ในเหตุคนร้ายขับรถยนต์ รถอัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน 2กผ7778 กรุงเทพมหานคร ชักปืนยิงใส่รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า อัลติส บนทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า รถคันที่ก่อเหตุ ได้ขับปาดหน้ากันมากับรถของผู้เสียชีวิต ประมาณ 500 เมตร ก่อนถึงด่านเก็บเงิน เมื่อถึงการเก็บเงินต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุเมื่อจ่ายเงินแล้วกลับชะลอรถรอรถผู้เสียชีวิตจ่ายเงินเสร็จ
จากนั้นก็ขับประกบฝั่งขวาของผู้เสียชีวิต ก่อนจะชักอาวุธปืนขนาด 9 มม. ขึ้นมายิงจำนวน 3 นัด กระสุนเจาะเข้าที่ลำคอ 1 นัด และแขน 2 นัด ก่อนจะหลบหนีไป ทำให้รถเสียหลัก แฟนผู้เสียชีวิต จึงบังคับรถ ก่อนไปชนเข้ากับข้างทาง
เบื้องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและให้ฝ่ายสืบสวนทั้งสืบสวน บช.น. สืบสวนนครบาล 2 และ สืบสวนสน.ประชาชื่น ติดตามรถคันที่ก่อเหตุ เบื้องต้นทราบว่าหลังก่อเหตุแล้ว ได้หลบหนีไปทาง ถนนพุทธมณฑลสาย 7 มุ่งหน้าลงใต้
เมื่อถามว่า รถคันก่อเหตุนั่งมากี่คน พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ยังไม่สามารถระบุได้ ขอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
ส่วนลักษณะการยิงเป็นมืออาชีพหรือไม่ พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ก็ไม่ขนาดนั้น การยิงเป็นลักษณะกดลงต่ำ เนื่องจากรถผู้ก่อเหตุมีลักษณะสูงกว่า และเพิ่งผ่านด่านเก็บเงินมายังไม่มีความเร็ว
เมื่อถามว่า ผู้เสียชีวิตและแฟนของผู้เสียมาจากร้านเหล้าหรือไม่ พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า แฟนผู้เสียชีวิตอ้างว่าได้ทะเลาะกับผู้เสียชีวิต และหนีมา บ้านเพื่อนย่านปากเกร็ด จากนั้นผู้เสียชีวิตขับรถมาจากเพชรเกษม เพื่อมารับแฟนสาวกลับบ้าน แต่ระหว่างทางเกิดเหตุเสียก่อน
พล.ต.ท.สยาม กล่าวอีกว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกับผู้ครอบครองรถหรือไม่ แต่ยืนยันเป็นเพียงบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
คาดว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุซึ่งหน้า แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งหากมีหลักฐาน หรือ พยานเพิ่ม ก็จะตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงประวัติของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวระบุว่า สาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้มาจากการขับรถแย่งช่องทางจ่ายเงินทางด่วน