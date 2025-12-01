อุกอาจ! นายกสมาคมนักกฎหมายชักปืนยิงใส่คู่กรณีกลางถนน ก่อนขับรถหลบหนี

วันนี้ (1 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเมืองดีได้ส่งคลิปขณะขับรถจักรยานยนต์ อยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีได้รับบาดเจ็บแล้วขับรถหลบหนีไป โดยกล้องติดหมวกกันน็อกของพลเมืองดี ได้บันทึกภาพการขับขี่บนถนนบางกรวย-ไทรน้อย จนกระทั่งเลี้ยวเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณหน้าร้านทีเคเคอะลูมิเนียม ต.บางรักใหญ่ ได้พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีบรอนซ์ ทะเบียน ชง 52xx กรุงเทพฯ จอดค่อมเลนอยู่กลางถนน
พบเจ้าของรถใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีดำ กำลังทะเลาะวิวาทกับผู้ชายสวมหมวกกันน็อก ใส่เสื้อฮู้ดสีเขียว กางเกงสีดำ เจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีบี สีเทา-แดง ทะเบียน 8กธ 916 กรุงเทพฯ จอดอยู่ริมทางเท้า หลังจากยืนโต้เถียงกัน ชายที่ขับรถยนต์ได้ตะโกนว่า "จะยิงละนะ" ก่อนชักปืนยิงใส่คู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ จนหญิงสาวที่มาด้วยกันร้องด้วยความตกใจแล้วเดินเข้ามาห้าม ผู้ก่อเหตุถือปืนเดินวนไปมาก่อนขับรถยนต์หนีไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีคนสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีใบหน้าละม้ายนายกสมาคมนักกฎหมายของจังหวัดแห่งหนึ่ง ขณะนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่ สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่เกรงจะถูกคุกคาม หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม