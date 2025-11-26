ลำลูกกาโจรชุม สวมหมวกกันน็อกตู้ยอดเหรีญเครื่องซักผ้า วอนตร.เร่งตามจับ

ชาวบ้านลำลูกกาเอือม โจรสวมหมวกกันน็อกงัดเหรียญคตู้เครื่องซักผ้า ย่านโรงงานวันดีซีเมนต์บล็อก คอลง 7 ทำเครื่องซักผ้สเสียหาย วอน ตร.เร่งตามจับ
จากกรณีผู้ใช้ Facebook ข่าวลำลูกกา“โดนอีกแล้วครับ โจรขโมย งัดเครื่องชักผ้าหยอดเหรียญ ตอนตี 5.11 นาที ที่ร้านค้าหน้าโรงงานวันดีซีเมนต์บล็อก ลำลูกกา คลอง 7 ใครพบเห็นแจ้งเบาะแสได้นะครับจะขอบคุณมากๆครับ”
วันนี้ที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรวัฒน์ งามขำ อายุ 41 ปี ที่อยู่ 95/65 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำนภอลำลูกกา จังหวัคปทุนธานี ได้เดินทางมาพบกับ พ.ต.ท. บุญเสริฐ กิ่งเกษ สว.สอบสวน (หัวหน้างานคดี) สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อนำหลักฐาน (กล้องวงจรปิด) เข้าแจ้งความให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งจับคนร้ายมาดำเนินคดี
ทางด้าน นายจิรวัฒน์ งามขำ กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 05.11น.ของคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ถูกคนร้ายเป็นชาย 1 คน งัดตู้เครื่องชักผ้าหยอดเหรียญ ที่เกิดเหตุหน้าร้านชายของจำตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำนภอลำลูกกา จังหวัดปทุนธานี โดยมีภาพวงจรปิดทราบว่า ได้มีคนร้าย เป็นชายขับขี่รถจักรยานสีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สวมทมวกกันน็อคสีเขียว สวมเสื้อยึดแขนสั้นสีดำ ทางแกงขาวยาวสีดำ รองเท้าผ้า ได้เข้ามางัดตู้เครื่องชักผ้าหยอดเหรียญได้รับความเสีย 2 เครื่อง ได้เงินไปจำนวนหนึ่ง และมูลค่าความเสียหายประมาณหลายพันบาท เมื่อก่คยร้ายอเหตุแล้ว ได้ขับรถ จยย.ออกไป เมื่อเวลา 05.16 น. จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
นายจิรวัฒน์ งามขำ เจ้าของร้านขายของชำ ยังบอกอีว่า คืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 05.11น.ที่ผ่านมา คุณแม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำ คุณแม่ได้เปิดดูกล้องวงจรปิดร้านซึ่งเรื่องปกติคุณแม่จะเปิดดูกล้องทุกครั้งก็พบว่ามีคนมาด้อมๆ มองๆ หน้าร้านก่อนงัดตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหน้าร้าน 2 ตู้ ตอนที่คนร้ายด้อมๆ มองๆ พอดีมีคนบ้านเช่าเดินออกมาทางคนร้ายได้ขับรถจยย.เลยไปก่อนจากนั้นขับรถย้อนกลับที่ร้านก่อเหตุงัดเอาเงินไป คุณแม่ได้มาบอกให้ทราบ ตนเองได้เปิดกล้องดูพบว่าลักษณะของคนร้ายเป็นชายขับขี่รถจยย.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สวมหมวกกันน็อคสีเขียว สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางแกงขาวยาวสีดำ ใส่รองเท้าผ้าใบ เห็นใบหน้าชัดเจนมีหนวดได้งัดตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 2 เครื่องหน้าร้านได้เงินไปพันกว่าบาท
นายจีรวัฒน์ เจ้าของร้านขายของชำ บอกว่า ดีว่าตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ยังมีอีกหลายเครื่องที่ตั้งไว้ด้านในประตูปิดไว้ ไม่อย่างงั้นคงถูกคนร้ายงัดไปหมดแน่ เป็นครั้งแรกที่ถูกคนร้ายงัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่ร้านเคยถูกคนร้ายลักมิเตอร์น้ำประปาไป ตอนกลางวันแสกๆมาแล้วจึงก่อปูนปิดไว้ หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วกับพ.ต.ท.บุญเสริฐ กิ่งเกษ สว.สอบสวน สภ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี เพื่อให้ติดตามคนร้ายดำเนินคดี
พ.ต.ท. บุญเสริฐ กิ่งเกษ สว.สอบสวน (หัวหน้างานคดี) สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภายหลังรับแจ้งเหตุ จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.ลำลูกกา เร่งติดตามและตรวจสอบภาพจากล้องวงจรตามเส้นทาง ที่คนร้ายก่อนเหตุและหลบหนี เพื่อจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวน และจะได้นำเนิคดีตามกฎหมาลต่อไป