ตร.รวบทันควัน!ปมธุรกิจมืด-ตามทวงเงินแล้วไม่ได้ “ไอ้เบนซ์ดำ”จ่อยิงเพื่อนถึงบ้าน

เชียงราย – ตำรวจเมืองเชียงราย ตามรวบทันควัน.. “ไอ้เบนซ์ดำ” ควบมอ’ไซค์ ตามทวงเงินแล้วไม่ได้ไม่พอ อ้างโดนชะแลงฟาดอกซ้ำ ชักปืนยิงคู่หูร่วมธุรกิจมืด กระสุนเข้าท้ายทอยล้มคาหน้าบ้าน
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ร.ต.ท.ณัฐพล คำกร รอง สว.(สอบสวน) ได้รับแจ้งเกิดเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บ้านเลขที่ 168 หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย คืน 12 พ.ย.ที่ผ่านมา จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนเจ็บชื่อนายชยพล เตจ๊ะ อายุ 34 ปีเจ้าของบ้าน ถูกอาวุธปืนยิงเข้าบริเวณท้ายทอยได้รับบาดเจ็บสาหัส ญาติและหน่วยกู้ภัยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
สอบถามทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ 19.45 น.ขณะที่นายชยพลและญาติๆ นั่งกินมื้อเย็นอยู่ในบ้าน มีคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่หน้าบ้าน นายชยพลก็ออกไปโดยได้บอกกับคนในบ้านว่า.."ไอ้เบนซ์ดำ" มาหา แต่เมื่อนายชยพลเดินออกไปถึงหน้าบ้านก็มีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ญาติๆก็แตกตื่นออกไปดูพบว่านายชยพลล้มลงนอนเลือดนองพื้น
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุตามชื่อที่นายชลพยบอกเอาไว้ เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าคือนายชิตชนะ อายุ 32 ปี ซึ่งรู้จักกับเหยื่อกระสุน หลังเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านพื้นที่หมู่ 11 ต.ห้วยสัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไล่ติดตามสกัดเอาไว้ได้ พร้อมอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์จำนวน 1 กระบอก กระสุน 3 นัด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง
สอบถามเบื้องต้นนายชิตชนะให้การรับสารภาพว่าได้จ่อยิงท้ายทอยนายชยพลจริง เพราะได้ทำธุรกิจมืดนอกระบบกัน แต่ปรากฎว่าหลังจากตนนำของไปให้นายชยพลแล้วไม่ได้เงิน เมื่อรวมกับเงินที่ยืมมูลค่ารวมประมาณ 4,000 บาท พอไปทวงก็ยังไม่ได้ นายชิตชนะยังอ้างอีกว่านายชยพลได้หยิบเอาเหล็กชะแลงมาตีที่หน้าอกด้านขวา ตนจึงชักปืนยิงดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากและตรวจหลักฐานเพื่อสาเหตุที่แท้จริงจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย.