ตชด.ไล่ล่ากลางดึก!กระบะขนไอซ์ลงดอยเชียงราย ยิงใส่ จนท.ก่อนรถชนเสาพลิกคว่ำ จับ 1 หนีได้ 1

เชียงราย - ตชด.ดักสกัดไล่ล่าระทึก..กระบะขนไอซ์ 200 กิโลฯลงดอย คนโดยสารกระโดดออกจากรถเจ็บ ขณะที่คนขับบึ่งหนีต่อไม่พอ ชักปืนยิงใส่ จนท.จนต้องยิงตอบโต้กันกลางดึก ก่อนรถเป้าหมายเสียหลักพุ่งชนเสาพลิกคว่ำ ทิ้งรถทิ้งขอหนีไปได้
วันนี้ (7 พ.ย.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด.,กก.ตชด.32,บก.ตชด.ภาค 3,กก.ตชด.32,ร้อย ตชด.327 ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางยาไอซ์จำนวน 10 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม
การตรวจยึดยาไอซ์ล็อตนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.327 สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของกลางมาจากภูเขานไปตามถนนสาย 1130 สายบ้านป่าเหมี้ยง-แม่จัน พื้นที่ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จึงได้วางกำลังสกัดกั้นตลอดคืนที่ผ่านมา
กระทั่งเวลาประมาณ 00.20 น.วันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด สีเทาดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ตรงกับที่ได้รับแจ้งขับไปตามถนนสายดังกล่าว
พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผอ.ศอ.ปส.บก.ตชด ภาค 3 จึงนำกำลังร่วมกับ พ.ต.ต.อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.327 ทำการสกัดกั้น แต่ปรากฎว่ารถคันดังกล่าวได้ขับหลบหนีลงถนนพหลโยธินและเลี้ยวซ้ายขึ้นเหนือไปทาง อ.แม่จัน
เจ้าหน้าที่จึงนำยานพาหนะติดตามไปอยางกระชั้นชิด เมื่อถึงบริเวณหน้าวัดแม่คำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน เจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นคนในรถเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารแล้วกระโดดหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างทาง จึงควบคุมตัวเอาไว้ได้และทราบชื่อต่อมาว่านายจะอือเป็นชาวลาหู่
ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดได้ไล่ติดตามรถยนต์กระบะไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) แต่คนขับรถเป้าหมายได้ใช้อาวุธปืนยิงออกมาจากรถใส่เจ้าหน้า ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันขึ้นและรถคันดังกล่าวได้ขับหลบหนีต่อไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนที่กั้นถนนที่กำลังซ่อมแซมและเสาป้ายข้างทางจนรถพลิกคว่ำลงแต่คนขับรถยังหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบรถพบบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้งมาด้วยจำนวน 10 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) รวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 200 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและดำเนินคดีกับนายจะอือที่โดดหนีออกจากรถจนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งติดตามจับกุมคนร้ายที่หลบหนีต่อไป.