ผอ.รพ.บึงโขงหลง โพสต์สะท้อนปัญหาภาระหนี้สินจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ชี้ สปสช. อยู่ 'หอคอยงาช้าง'

นพ.ปราโมทย์ ศรีแก้ว ผอ.รพ.บึงโขงหลง โพสต์เล่าปัญหาภาระหนี้สินจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เผยเบิก สปสช. ไม่ได้ แถมติดหนี้เพิ่ม ชี้โรงพยาบาลต้องควักเงินบริจาคและสวัสดิการอื่นมาช่วย ระบุ “หมออยู่กับคนไข้ทุกวัน แต่ สปสช. อยู่หอคอยงาช้าง” สะท้อนช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติจริง
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นพ. ปราโมทย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบึงโขงหลง ได้โพสต์ข้อความ เผยถึงปัญหาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่งและความไม่สอดคล้องของระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จนทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระทางการเงิน
นพ. ปราโมทย์ ได้กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีภูมิลำเนาใน จ.บึงกาฬ ซึ่งแม้จะถูกส่งต่อให้ไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช (onco-gyn) ที่โรงพยาบาลศูนย์แล้ว แต่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ ปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษา โดยระบุว่า "ผ่าตัดไปก็น่าจะเคลมสปสช. ไม่ได้ เพราะที่เคลมไป 2 เดือนก่อน 4 ล. นอกจากไม่ได้เงิน กลายเป็นหนี้ 5 แสนซะงั้น"
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลับนำมาซึ่งภาระหนี้สินแก่โรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลงยังเปิดเผยถึงการบริหารจัดการต้นทุนในการผ่าตัดเคสนี้ โดยระบุว่าจำเป็นต้องนำเงินจากแหล่งอื่นมาช่วยอุดหนุน "ผ่าตัดเคสนี้ก็มีต้นทุน แล้วได้เงินมาจากไหน ก็จากสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ เงินบริจาคบ้าง เอามาโปะ"
ท้ายที่สุด นพ. ปราโมทย์ ได้แสดงความเห็นที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานนโยบาย โดยกล่าวว่า
"หมออยู่กับคนไข้ทุกวัน รู้ว่าอะไรคืออะไร และต้องทำอะไร... ส่วน สปสช. นั่นอยู่หอคอยงาช้าง"
ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึง สปสช. ที่อาจไม่ได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงและปัญหาที่โรงพยาบาลระดับพื้นที่ต้องเผชิญในการให้การรักษาแก่ประชาชน