ปิดตำนานนักปั้นกำมะลอ! รวบ "เต้ย ท็อปโมเดล" ตุ๋นเข้าวงการนายแบบ เชิดเงินเหยื่อ 10 ล้านหนี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจคอมมานโดตามรวบ "เต้ย ท็อปโมเดล" หลอกชักนำเข้าวงการนายแบบ เหยื่อหลงเชื่อกว่า 10 ราย เสียหายรวม 10 ล้านบาท

วันนี้ ( 23 ธ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.พงศ์ปิติตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายจรุงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) หรือ "เต้ยท็อปโมเดล"อายุ 52 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 3497/67 ลง 17 ก.ค.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ” และหมายจับอื่น ๆ รวมทั้งหมด 9 คดีเป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 หมาย และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เช็คจำนวน 5 หมายจับ และเคยมีประวัติต้องคดีมาแล้ว 18 คดีได้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 91/150 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ทั้งนี้เมื่อปี 2566 ผู้เสียหายได้เห็นโครงการ TOP MODELL 2022 ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก จึงนำบุตรชายจำนวน 2 คน ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นนายแบบสมัครโครงการดังกล่าวกับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งเปิดบริษัทท็อปโมเดล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี น.ส.ปิยะนุช เป็นกรรมการบริษัท และมี นายจรุงศักดิ์ พุ่มพวง สามี เป็นคนชักชวนให้มาร่วมโครงการ ซึ่งการเข้าโครงการมีข้อบังคับว่าจะต้องเรียนจำนวน 160 ชม. /ชม.ละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาทต่อคน

จากนั้นจะมีการชักชวนให้ไปเดินแบบที่ต่างประเทศ แล้วให้ผู้ปกครองออกเงินเป็นค่าติดตามคนละ 17,900 บาท ผู้เสียหายอยากให้ลูกของตนมีอนาคตในวงการเดินแบบจึงหลงเชื่อจ่ายเงินไป แต่เมื่อถึงกำหนดการเดินทาง ปรากฏว่า ไม่มีงานเดินแบบตามที่ตกลงไว้ เมื่อทวงขอเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด และไม่สามารถติดต่อได้ เบื้องต้นมีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า 10 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท จึงทยอยเข้าแจ้งความในพื้นที่ต่าง ๆ จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายจรุงศักดิ์ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่จ.นนทบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว

สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป





