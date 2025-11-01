ผบ.ตร.อาลัย 2 ตำรวจกล้า “เชียงคำ-มักกะสัน” เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ มอบเงินช่วย-ปูนบำเหน็จ กำชับดูแลตร.นราฯ ถูกลอบยิง

ผบ.ตร.แสดงความอาลัย 2 ตำรวจกล้า “เชียงคำ-มักกะสัน” เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือ-ปูนบำเหน็จ พร้อมกำชับดูแลตำรวจนราธิวาสถูกลอบยิง เข้มมาตรการความปลอดภัยชายแดนใต้
วันนี้ (1 พ.ย.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติสูญเสียข้าราชการตำรวจระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ถึง 2 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 1 นาย จากการปฏิบัติงานต่างหน้าที่และต่างพื้นที่กัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจ ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัย และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวตำรวจทั้ง 2 นาย โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์ุเพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้แสดงความเสียใจ ส่งกำลังใจให้ครอบครัว พร้อมกำชับให้ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ กำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลครอบครัว และจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ
สำหรับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 2 นาย ประกอบด้วย
1. พ.ต.ท.ธมน คิดอ่าน สารวัตร (สอบสวน) ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน สภ.เชียงคำ จ.พะเยา เสียชีวิตระหว่างขับขี่รถยนต์นำตัวอย่างดีเอ็นเอในคดียาเสพติดไปส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง รถยนต์ได้เกิดเสียการควบคุมจนเสียหลักลงร่องกลางถนนแล้วข้ามขึ้นไปเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกสิบล้อ เป็นเหตุให้ พ.ต.ท.ธมนฯ เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 15.00 น.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 2,360,000 บาท พร้อมเสนอ ความชอบพิเศษ เลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 3 ขั้น เลื่อนยศเป็น พล.ต.ท.
2. จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงษ์ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สน.มักกะสัน ปฏิบัติราชการฝ่ายสืบสวน ได้ออกสืบสวนภายในพื้นที่รับผิดชอบในห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรม ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของทางราชการออกหาข่าวต่อเนื่องถึงบริเวณเขตติดต่อ สน.คลองตัน เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกกะทันหัน ล้มลง หมดสติ ถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขุมวิทเพื่อทำการรักษา และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 22.30 น.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 486,000 บาท พร้อมเสนอความชอบพิเศษ เลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น เลื่อนยศเป็น ด.ต.
ขณะที่ในวันเดียวกันเวลาประมาณ 17.00 น.ที่ จ.นราธิวาส ขณะที่ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ทองโอ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการ นปพ.41 ในพื้นที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ และได้ออกไปปิดแผงกั้นหน้าประตูฐานปฏิบัติการ ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่ ทำให้ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ฯ ได้รับบาดเจ็บ
กรณีของ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ที่ได้รับบาดเจ็บ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือเบื้องต้น 267,000 บาท โดย ผบ.ตร.กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ พร้อมฝากให้กำลังใจให้ทั้งตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ และตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานดังกล่าว รวมถึงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนาย ให้ผู้บังคับบัญชาไปดูแลขวัญกำลังใจ และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของกำลังพลให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนั้น ในทุก ๆ สายงานต้องอาศัยความทุ่มเท เสียสละทั้งกำลังกายใจ และเวลา หลายภารกิจเสี่ยงภัยอันตรายจากการต่อสู้ ปะทะ ลอบทำร้าย รวมไปถึงเสี่ยงอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ตำรวจที่เสียชีวิตทั้ง 2 นาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนวาระสุดท้ายของชีวิต ขอยกย่องในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มภาคภูมิ