ลากคอหัวโจกพนักงานไทยรับใช้แก๊งคอลฯ จีนเทา อ้างเจ้าหน้าที่รัฐตุ๋นเหยื่อโอนเงินนับล้าน

ตำรวจกองปราบตามรวบหัวหน้าพนักงานคนไทยทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวจีน อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกเหยื่อโอนเงินนับล้าน
วันนี้ (19 ธ.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ต.จอมพฤทธิ์ แก้วเรือง และ พ.ต.ต.ภัทราวุธ ดำราษฎร์ สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายพรเทพ อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5043/2567 ลง 17 ต.ค. 2567 ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และอั้งยี่” โดยจับกุมตัวได้ที่ หอพักครูแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 ได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์มาลวงเงินเหยื่อ โดยการอ้างตัวเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ อ้างว่าผู้เสียหายมีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต้องโอนเงินที่มีในบัญชีทั้งหมดมาให้เพื่อตรวจสอบ จนเหยื่อหลงเชื่อยอมทำตาม ก่อนจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวเชิดเงินในบัญชีทั้งหมด รวมเกือบล้านบาท
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสคนร้ายกลุ่มนี้ กระทั่งทราบว่า ทำกันเป็นขบวนการ มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีนายทุนชาวจีนเป็นผู้ควบคุมสั่งการ ผ่านหัวหน้าพนักงานคนไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน และออกแบบบทสนทนาในการหลอกลวงเหยื่อ จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 14 ราย ก่อนสามารถตามจับกุมตัวได้แล้วจำนวน 12 ราย คงเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก 2 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า นายพรเทพ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่อยู่รัหว่างการไล่ล่าติดตามตัว ปัจจุบันได้ลักลอบหนีกลับจากประเทศเพื่อนบ้านมาซ่อนตัวกบดานอยู่ในพื้นที่ จ.น่าน จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายพรเทพ ให้การปฏิเสธอ้างว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากแนวทางสืบสวนพบว่า นายพรเทพ คือ หนึ่งในหังหน้าพนักงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่คอยควบคุมคนงานตามคำสั่งของนายทุนชาวจีน เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป