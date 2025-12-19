ป.รวบสาวหล่อตุ๋นลงทุนเทรดหุ้น เสียหายกว่า10 ล้าน

ตำรวจกองปราบบุกรวบสาวหล่อ ชวนเข้ากลุ่มไลน์ให้ดาว์โหลดแพลตฟอร์ม Macquariebl ก่อนหลอกลงทุนเทรดหุ้น เสียหายกว่า10 ล้านบาท
วันนี้ ( 19 ธ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.กาญจนา อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6961/2568 ลงวันที่ 24 พ.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ , สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.68 ได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอท.ว่า ได้พบเพจเฟซบุ๊กชักชวนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “Trade DEE 22” มีบัญชีไลน์ชื่อ "ทิวา"แนะนำเทคนิคการลงทุน หุ้น ก่อนส่งลิงค์ลงทะเบียนเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น ชื่อแพลตฟอร์ม " Macquariebl" จากนั้นได้โอนเงินลงทุนไปยังบัญชีธนาคารของคนร้ายหลายบัญชีรวมจำนวน 19 ครั้ง เป็นเงิน 10,521,000 บาท แต่ไม่สามารถถอนเงินลงทุนได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
จากการตรวจสอบพบมีผู้เสียหายรวม 43 ราย ยอดความเสียหายหลายสิบล้านบาท อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวได้แล้ว 7 ราย กระทั่งสืบทราบว่า น.ส.กาญจนาฯ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งรับโอนเงินจากผู้เสียหาย จำนวน 500,000 บาท จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป