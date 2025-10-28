บช.น.สั่งให้ออกจากราชการ ตำรวจยศ "พ.ต.ท." ถูกจับพัวพันแก๊งคอลฯ

MGR Online-น.1-ผู้การ 2 สั่งให้ออกจากราชการ ตำรวจ บช.น.ยศ "พ.ต.ท." ตำแหน่ง รอง ผกก.ถูกจับพัวพันแก๊งคอลฯ พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
วันนี้ (28 ต.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 สั่งการ บก.น.2 ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการทางวินัยร้ายแรง และให้นายตำรวจสังกัด บช.น.ยศ “พ.ต.ท.” ตำแหน่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.แห่งหนึ่ง ออกจากราชการ กรณีพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.ตามหมายจับศาลอาญา ออกตามคำร้องของพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.จับกุมตัว พ.ต.ท.นายดังกล่าว
ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอั้งยี่” ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา
โดยเกิดขึ้นช่วงปลายเดือน พ.ค.68 ผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาบนฟีดเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการชักชวนลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม โดยในระยะแรกสามารถเบิกถอนเงินได้ตามปกติ ต่อมาเมื่อผู้เสียหายลงทุนเพิ่มมากขึ้นและต้องการถอนเงิน ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1.2 ล้านบาท ตำรวจได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 24 ราย จับกุมผู้ต้องหาในคดีได้จำนวน 16 ราย อายัดตัวผู้ต้องหาในเรือนจำ 1 ราย และได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผล
พร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆ ประกอบด้วย รถยนต์ 9 คัน กระเป๋าและเครื่องประดับแบรนด์เนม 48 รายการ เงินสดหลายสกุลมูลค่ารวม 295,920 บาท โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 23 รายการ สมุดบัญชีธนาคาร/บัตร ATM 92 รายการ รวมมูลค่าสิ่งของตรวจยึดกว่า 21 ล้านบาท และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับบุคคลที่มีส่วนร่วมในขบวนการเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย
จนกระทั่งตำรวจ กก.2 บก.ปอท.พร้อมด้วย กก.1 บก.ปอท.บูรณาการกำลังร่วมกันตรวจค้นเป้าหมาย 6 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และอุดรธานี วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา และจับกุมตำรวจนายดังกล่าว.