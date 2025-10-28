รวบหนุ่มจีนชวนลงทุนเทรดหุ้น จ้างสาวไทยจัดหาบัญชีม้า ตุ๋นเหยื่อโอนเงินสูญกว่า 6 ล้าน

ตำรวจ สน.เพชรเกษมจับหนุ่มชาวจีนสร้างโปรไฟล์ดีชวนลงทุนเทรดหุ้น จ้างหญิงชาวไทยจัดหาบัญชีม้า หลอกเหยื่อโอนเงินสูญกว่า 6 ล้านบาท
วันนี้ (28 ต.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.สอบสวน สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม จสต.เอกยุทธ ปล้องคง ผบ.หมู่ (ป) สน.เพชรเกษม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.เพชรเกษม ร่วมกันจับกุมตัว นายหมิง เชา หยวน ชาวจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านเช่าใน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ว่า ได้เปิดโทรศัพท์ในแอปชวนลงทุน เจอบริษัทที่รับเทรดหุ้น โชว์ไปรไฟล์ดี น่าร่วมลงทุน จึงเริ่มโอนเงินไปลงทุนด้วย แรกๆ ก็ได้เงินดี แต่เมื่อโอนเงินไปหลายครั้งเข้ารวม 12 ครั้ง เป็นเงิน 6,385,000บาท กลับติดต่อบริษัทดังกล่าวไม่ได้อีกเลย จึงมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จากการสืบสวนทำให้ทราบว่า เจ้าของบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเงินไปจำนวน 12 ครั้ง พบว่าเป็นรายชื่อบุคคลและบริษัทต่างๆ รวมทั้งหมด 8 บัญชี จนกระทั่งวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ปราโมทย์ พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.สอบสวน สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม พร้อมฝ่ายสืบสวน สน.เพชรเกษม ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทุบรี เข้าตรวจค้น ห้องเช่าที่ป๊อปปูล่าคอนโด เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรี พร้อมจับกุมตัว น.ส.อาภรณ์ พร้อมของกลางเป็นบัญชีม้า เช็คเงินสดหลายรายการ พร้อมเอกสารชักชวนเปิดบัญชีอีกหลายรายการ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1 พันล้านบาท
จากการสอบสวน น.ส.อาภรณ์ ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายหมิง เชา หยวน ให้หาบัญชีม้า เพื่อใช้ชื่อเปิดบริษัทและเปิดบัญชี เพื่อรับโอนเงินลงทุนจากลูกค้า โดยจะได้ส่วนแบ่งครั้งละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากยอดโอนแต่ละครั้ง จากนั้นจะพาม้าไปถอนเงินสดออกมา แล้วเอาไปให้นายหมิง เชา หยวน จากนั้นนายหมิง จะเอาเงินสดออกไปทางสามเหลี่ยมทองคำ กลับไปประเทศจีน แล้วจะกลับเข้ามาทางประเทศเมียนมา แล้วเดินเท้าเข้ามาประเทศไทย โดยจะเช่าบ้านอยู่ที่ จ.เชียงราย ซึ่งเดินเท้าเข้าออกโดยง่ายและไม่ถูกตรวจสอบประวัติ
สอบสวนนายหมิง เชา หยวน ให้การปฏิเสธ อ้างว่าเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่านายหมิง เชา หยวน เป็นหัวหน้าใหญ่ ในการให้ น.ส.อาภรณ์ เป็นธุระจัดหาบัญชีม้า ซึ่งยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก จากนั้นได้นำตัวนายหมิง เชา หยวน ส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม และจะได้ติดตามตัวเจ้าของบัญชีม้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป