รวบแก๊งชวนลงทุน ใช้รูปโปรไฟล์หน้าตาดีตุ๋นเหยื่อโอนเงิน ตร.ตามอายัดได้ทันส่งมอบคืน

ตร.ไซเบอร์จับแก๊งชักชวนลงทุนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ใช้รูปโปรไฟล์หน้าตาดีหลอกเหยื่อโอนเงิน ก่อนตำรวจตามอายัดไว้ทัน ส่งมอบเงินคืนผู้เสีนยหายกว่า 2 แสนบาท
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ รอง ผบก.สอท.5 และ พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “MONEY CASH BACK ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน”
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าแจ้งความว่า ถูกมิจฉาชีพใช้รูปภาพโปรไฟล์บุคคลหน้าตาดี รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก ก่อนเพิ่มเป็นเพื่อนทางไลน์ คุยกับจนถูกคอประมาณ 1 เดือน จนเกิดความไว้ใจก็ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยอ้างให้ผลตอบแทนสูงถึง 25% ต่อการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินรวม 1 ล้านบาท ไปยังบัญชีธนาคารชื่อบุคคลต่าง ๆ รวม 4 บัญชี แต่เมื่อขอถอนเงินกลับไม่สามารถทำได้ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก
เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จึงเร่งสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถยื่นคำร้องขอหมายจับผู้ต้องหา 3 ราย ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สามารถประสานธนาคารเพื่ออายัดบัญชีของน.ส.มนัฐฑกรณ์ หนึ่งในผู้ต้องหาที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย จำนวน 350,000 บาท โดยสามารถอายัดเงินไว้ได้ทัน 265,510 บาท ต่อมาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่อายัด และยินยอมให้โอนคืนแก่ผู้เสียหาย ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 2 ราย อยู่ระหว่างหลบหนี ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ภายหลังการแถลงข่าว พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง ได้ส่งมอบเช็คเงินจำนวน 265,510 บาท คืนให้แก่ผู้เสียหายตามโครงการ “MONEY CASH BACK ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าตำรวจไซเบอร์พร้อมทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียหายทุกคน และเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง