“พระโดม” เปิดใจกับ ABC NEWS เผยเส้นทางชีวิตสู่การบวช และภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย

(บริสเบน, ออสเตรเลีย) – “พระโดม” (ฉายาพระอภิสมปณฺโณ) ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อ ABC Brisbane ณ โอกาสที่ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินของชุมชนชาวไทยในออสเตรเลีย โดยเป็นการเปิดเผยเรื่องราวการตัดสินใจครั้งสำคัญที่พลิกผันชีวิตจากนักแสดงและนายแบบระดับประเทศ สู่การบวชเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างเคร่งครัดเป็นเวลากว่า 8 เดือน ท่านได้กล่าวถึงเบื้องหลังการตัดสินใจละทิ้งเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพยนตร์ การออกรายการโทรทัศน์ และงานเดินแบบระดับสากลที่นิวยอร์ก โดยท่านเผยว่า
"อาตมาเคยมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงและผิดพลาดมาก่อน และตระหนักว่าไม่สามารถดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมต่อไปได้อีกแล้ว การบวชเป็นพระสงฆ์ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจ และนำอาตมาไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของจุดประสงค์และเป้าหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่อาตมาพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในขณะนี้"
การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของพระโดมในการปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยและทำกิจของสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนชาวไทยและผู้สนใจในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ชมคลิปได้ที่
https://www.facebook.com/share/r/1D7QPxjnVu/