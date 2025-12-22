ปอท.รวบบอสมาเลย์เครือข่ายแก๊งคอลฯ บงการแอบติดตั้งซิมบ็อกซ์ ในไทย

ตำรวจ ปอท.รวบชาวมาเลเซียสั่งการ เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ แอบติดตั้งซิมบ็อกซ์ ในคอนโดมีเนียม ย่านลาดพร้าว หลังหลบหนีสงครามจากปอยเปตกลับเข้าไทย
วันนี้ (22 ธ.ค.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง เศวรัตน์ ปุริสาย, พ.ต.ต.กษิดิศ ดิลกคุณานันท์ สว.กก.1 บก.ปอท. จับกุม นายเอง โจ อายุ 29 ปี สัญชาติมาเลเซีย ตามหมายจับศาลอาญาที่ 917/2567 ลงวันที่ 5 มี.ค.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันมี ใช้ และนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย”ได้บริเวณบ้าน ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจ บก.ปอท. ได้ทำการตรวจยึดเครื่องส่งสัญญาณมาจากอุปกรณ์ส่งคำสั่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อควบคุมสั่งการซิมการ์ด (GSM Gateways (Simbox) จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการกระทำความผิด ได้บริเวณคอนโดมีเนียม ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายเควินชาวอินโดนีเซีย และ น.ส.จิรนันท์ สองสามีภรรยาผู้นำเครื่องซิมบ๊อกดังกล่าว ได้ที่วิลล่าหรูใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อสอบสวนขยายผลให้การซัดทอดว่า นายเอง โจ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายจีน เป็นนายจ้างซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา สั่งการให้นำเครื่องซิมบ๊อก ดังกล่าวมาติดตั้งในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงได้ขอศาลออกหมายจับไว้ ผู้กระทั่งทราบว่า นายเอง โจ ได้หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ หลังมีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ที่บริเวณ แนวชายแดน ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายเอง โจ รับสารภาพว่าเป็นเป็นคนสั่งการให้ นายเควิน ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ เป็นคนนำเครื่อง Simbox มาวางตามจุดต่าง ๆในประเทศไทยจริงและเนื่องจากมีเหตุการณ์สงครามจึงได้หลบหนีจากประเทศกัมพูชา เข้ามายังประเทศไทย กระทั่งถูกจับกุมดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกก.1 บก.ปอท.ดำเนินคดี พร้อมขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการต่อไป