ปอท.ไล่จับบอสจีนเทา พา บช.ม้าแก๊งคอลฯ ตระเวนกดเงินตามห้างดังกลางกรุง

ตำรวจ ปอท. ไล่กวดจับจีนเทา หัวหน้าคุมบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขณะพาลูกน้องชาวไทย 5 ราย ตระเวนถอนเงินตามห้างดังกลางกรุง พร้อมยึดของกลางเงินสด 2 แสนบาท
วันนี้ (16 ต.ค.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายเซง อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5172/2568 ลงวันที่ 5 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ทุจริตหรือหลอกลวง โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, สมคบฟอกเงิน, เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยจับกุมตัวได้ที่ บริเวณริมฟุตบาท ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเชิญตัวผู้ต้องหาบัญชีม้าชาวไทยมารับทราบข้อกล่าวหาเดียวกันอีก 5 ราย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือ จากตำรวจ กก.3 บก.ปอท. หลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 640,000 บาท หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยสืบหาเบาะแส กระทั่งทราบว่า เมื่อได้เงินจากผู้เสียหายมาแล้ว นายเซง ผู้ต้องหาชาวจีน ตัวการสำคัญของขบวนการ จะพากลุ่มคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าไปตระเวนถอนเงินสดตามตู้เอทีเอ็มภายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ กทม. จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ นายเซง ผู้ต้องหารายนี้ พร้อมจัดกำลังลงพื้นที่เฝ้าสะกดรอยติดตาม
ต่อมาพบตัวนายเซง กำลังพากลุ่มบัญชีม้าชาวไทย จำนวน 5 คน ออกตระเวนกดเงินสดอยู่ในพื้นที่ย่านดินแดง จึงนำกำลังตามจับกุมตัวนายเซง ได้ดังกล่าว พร้อมเงินสดของกลางจำนวน 2 แสนบาท นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวกลุ่มคนไทยเจ้าของบัญชีม้าทั้ง 5 ราย มาแจ้งข้อกล่าวเช่นเดียวกัน
สอบสวน นายเซง ให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมก่อเหตุดังกล่าวจริง โดยตนทำหน้าที่เป็นคนคุมบัญชีม้าไปตระเวนถอนเงิน ก่อนจะนำเงินสดดังกล่าวส่งมอบให้กับชาวจีนผู้ร่วมขบวนการที่ย่านห้วยขวางอีกทอดหนึ่ง พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่า ได้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ฝั่งสามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย เพื่อมาทำงานดังกล่าวโดยเฉพาะ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป