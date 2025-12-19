xs
วงการโจรโซเชียลระส่ำ! ASCS จับมือแพลทฟอ์มระดับโลก META ปราบฯ เครือข่ายสแกรมเมอร์ข้ามชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ASCS) ผนึก Meta และพันธมิตรหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลก ร่วมปราบปรามเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ผนึกความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลทฟอ์มระดับโลก Meta ร่วมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลก ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการหลอกลวงของสหรัฐอเมริกา (U.S. Scam Center Strike Force) สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา หรือ “เอฟบีไอ” (FBI) สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigations) หน่วยข่าวกรองสหรัฐ (US Secret Service) สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police - AFP) หน่วยข่าวกรองอาชญากรรมแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian Crime Intelligence Commission และ หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Crime Agency) ได้ดำเนินความร่วมมือและปฏิบัติการพิเศษ “Joint Disruption Week” ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการปราบปรามเครือข่ายกลโกงอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์ครั้งใหญ่ นอกจากนี้ กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (Singapore Police Force - SPF) ยังเข้าร่วมการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเหยื่อในหลายประเทศ

โดยความร่วมมือในปฏิบัติการเป็นระยะเวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูล ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือใกล้ชิดในการจัดการกับเครือข่ายกลโกงอาชญากรรม และถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเป็นผู้นำต่อสู้กับภัยกลโกงบนโลกออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลการปฏิบัติงานเชิงรุกที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และพันธมิตรหลัก ดังนี้ ลบเพจปลอมและเพจเสี่ยงสูงกว่า 59,000 รายการ รวมถึงบัญชี Facebook ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการรับสมัครงานผิดกฎหมาย พัฒนาระบบตรวจจับร่วมกัน สามารถบล็อกโฆษณาหลอกลวงได้มากกว่า 4,000 รายการต่อวัน สามารถระบุผู้ต้องสงสัยสำคัญ 6 ราย รวมถึงนายหน้าหางานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมดำเนินการจับกุมทันที

ในปี 2026 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ร่วมกับ Meta และพันธมิตรหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีแผนขยายความร่วมมือและจัดกิจกรรมปราบปรามร่วมกันเพิ่มเติม พร้อมเชิญบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่น ๆ เข้าร่วมความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปกป้องประชาชนไทยและประชาชนทั่วโลกจากภัยออนไลน์

ความเป็นผู้นำเชิงรุกของไทยและความร่วมมือระดับนานาชาติ กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในการต่อสู้กับกลโกงออนไลน์ โดยบริษัทแพลทฟอร์มระดับโลกอย่าง Meta ได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในความพยายามเหล่านี้











