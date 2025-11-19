Hong Kong Police Force เยี่ยมชมงานสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

วันนี้ (19 พ.ย.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมด้วย คุณธัญชนัท กิตติธนวัฒน์ ประธาน กต.ตร.สน.เพชรเกษม และผู้บริหาร สน.เพชรเกษมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Hong Kong Police Force พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเสนอโครงสร้างสถานีตำรวจ การบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ
ซึ่งในงานมีการ สาธิตการปฏิบัติการทางยุทธวิธี BACIS S.W.A.T ประจำสถานีตำรวจและการควบคุมบุคคลวิกลจริตคุมคลั่ง เยี่ยมชมห้องควบคุมสั่งการ CCOC สน.เพชรเกษม และห้อง One Stop Service สน.เพชรเกษม พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโนโลยีในการปฏิติหน้าที่ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ คดียาเสพติด รวมถึงกระบวนการทำงานเชิงรุกในคดีสำคัญต่าง ๆ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ในอนาคต ตามนโยบาย ของ สน.เพชรเกษม ที่ว่า มีคุณธรรม นำองค์กร สู่เป้าหมาย มีประสิทธิสูงสุดเพื่อประชาชน.