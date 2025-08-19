ตร.ยันยังไม่ได้ออกหมายเรียกเจ้าอาวาสวัดม่วง ปมเงิน 10 ล้าน ทองคำ 250 บาท

ผกก.สน.เพชรเกษม ยืนยันขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกเจ้าอาวาสวัดม่วง กรณีเงิน 10 ล้านบาท และทองคำ 250 บาท หายจากกุฏิ
วันนี้ (19 ส.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่เงิน 10 ล้านบาท และทองคำ 250 บาท หายไปจากกุฏิของพระราชวัชรพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดม่วง โดยยืนยันว่า ขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียก เจ้าอาวาส และอดีตไวยาวัจกรวัด เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาใดๆ ตามที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้ พร้อมระบุว่า หากตำรวจจะดำเนินคดีหรือจับกุมเจ้าอาวาสจริง ก็คงไม่ต้องถึงขั้นออกหมายเรียก เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดได้ทางโทรศัพท์ และหากจะดำเนินคดีจริงก็เชื่อว่าเมื่อโทรศัพท์ไปแล้ว เจ้าอาวาสก็จะประสานเข้ามอบตัว หรือเข้าพบพนักงานสอบสวน เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าอาวาสไม่ได้มีพฤติการณ์หลบหนี ซึ่งปัจจุบันเจ้าอาวาสอยู่ระหว่างพักรักษาอาการอาพาธภายในวัดม่วง
ส่วนความคืบหน้าทางคดี พ.ต.อ.ปราโมทย์ ระบุว่าว่า ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.นี้ ตำรวจชุดทำคดีจะประชุมติดตามตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ ว่า มีบุคคลใดกระทำการเข้าข่ายผิดกฎหมายและต้องดำเนินคดี สำหรับพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้