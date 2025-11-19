'ครม.' เคาะห้ามหน่วยงานรัฐส่งลิงก์ เจอ SMS-อีเมลอ้างรัฐ คือ สแกมเมอร์

'ไชยชนก' เผย ครม.ไฟเขียวมาตรการใหม่ ห้ามทุกหน่วยงานรัฐส่ง SMS-อีเมลที่มีลิงก์แนบโดยเด็ดขาด กันสแกมเมอร์ใช้ช่องทางหลอกลวง หากประชาชนพบข้อความอ้างรัฐพร้อมลิงก์ ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ แจ้งหน่วยงาน-ตำรวจ ตรวจสอบทันที
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.68 พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งรวมถึงหน่วยงานในกำกับของรัฐ ยกเลิกการส่ง SMS และอีเมลที่มีการแนบลิงก์ ตามที่กระทรวงดีอี นำเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากผลการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาตรา 13
สำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและสร้างความชัดเจนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สแกมเมอร์ใช้การส่งข้อความสั้น SMS และอีเมลแนบลิงก์ เป็นช่องทางการก่อเหตุอาชญากรรมออนไลน์ และช่วยให้ประชาชนสามารถจดจำรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องของหน่วยงานรัฐ โดยหากประชาชนพบ SMS / อีเมลแนบลิงก์ ที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ให้ถือว่าเป็นการแอบอ้างจากสแกมเมอร์ หรือมิจฉาชีพทั้งหมด และสามารถแจ้งหน่วยงานซึ่งถูกแอบอ้างให้ตรวจสอบ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนได้ทันที
"กระทรวงดีอี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการควบคุม ห้ามส่ง SMS และอีเมลที่มีลิงก์แนบ ของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากยังพบว่าเป็นช่องทางให้สแกมเมอร์ใช้ในการหลอกลวงประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ตรงกันว่า หน่วยงานรัฐจะไม่ส่งลิงก์ใดๆ ทาง SMS และอีเมล และหากพบให้ถือว่าเป็นการส่งโดยมิจฉาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของ กสทช.ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการ ตรวจสอบและคัดกรองการส่ง SMS แนบลิงก์ของภาคเอกชน โดยมาตรการนี้จะช่วยลดความเสียหายและสร้างความชัดเจนในการสื่อสารของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ" นายไชยชนก กล่าว