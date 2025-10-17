วันตำรวจ 2568 สน.เพชรเกษมโชว์ยุทธวิธีทีมสวาทมอบทุนการศึกษาบุตรหลาน ขรก.

วันนี้ (17 ต.ค.) ที่ สน.เพชรเกษม พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผอ.เขตบางแค ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คณะ กต.ตร.สน.เพชรเกษม และข้าราชการตำรวจทั้งโรงพัก ร่วมกันจัดงานทำบุญวันตำรวจและพิธีสมโภชน์พระพุทธรัตนมงคลวิศิษฐ์ พระปางนาคปรกประจำที่ทำการโรงพัก โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่แขกผู้มีเกียรติและชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานได้มีการประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรัตนมงคลวิศิษฐ์ และเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์องค์พระ โดยมี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ประธานกรรมการของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมแสดงสัมโมทนียคาถา จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเพล มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต มอบโล่ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ปิดท้ายด้วยแสดงโชว์ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำ สน.เพชรเกษม