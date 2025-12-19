ปทส.รวบ "มนัส บุญจำนงค์" ฮีโร่โอลิมปิกหนีโทษจำคุก 2.9 ปี คดีโกงโควต้าหวย

ตำรวจ ปทส.บุกรวบ "มนัส บุญจำนงค์" อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก หนีโทษจำคุก2 ปี 9 เดือนคดีฉ้อโกงโควต้าล็อตเตอรี่ส่งตัวขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจ้าตัวโอดอดเชียร์มวยซีเกมส์หลังถูกส่งเข้าคุกทันที
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.จีรศักดิ์ นิมมา สว.กก.5 บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ อายุ 45 ปี อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 35/2568 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2568 ข้อหา “ ฉ้อโกง” และ หมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 110/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2568 ข้อหา “ ฉ้อโกง” ได้ที่หน้าห้องพักเลขที่ 320/173 ตึก เอ คอนโด ลุมพินีพาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2564 ได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ที่ สน.ดอนเมือง ว่าถูก นายมนัส อดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิก หลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ โดย นายมนัส อ้างว่า ได้โควตามาจาก สมรักษ์ คําสิงห์ อดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิกรุ่นพี่ อีกทอดหนึ่ง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้ไปจำนวน 2 ล้านบาท แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่ได้รับโควต้าสลากตามที่ตกลงกันไว้แต่อย่างใด จึงพยายามทวงถามขอเงินกลับคืน แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยง จึงเชื่อว่าถูกหลอก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการแจ้งความพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายมนัส ก่อนจะอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล นายมนัส กลับมีพฤติกรรมหลบหนีไม่มาฟังคําพิพากษาตามนัดหมาย ซึ่งภายหลังศาลได้มีคําพิพากษาใน คดีที่ 1 จําคุก 1 ปี 6 เดือน และ คดีที่ 2 จําคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษ 2 ปี 9 เดือน ก่อนทำการออกหมายจับ จนกระทั่งนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว พร้อมนำตัวส่งศาลแขวงดอนเมือง ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนที่ต่อมาศาลจะมีคําสั่งส่งตัวไปจําคุก ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมา
รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ระหว่างการควบคุมตัว นายมนัส ไปส่งศาลแขวงดอนเมือง เจ้าตัวกล่าวด้วยน้ำเสียงทีเล่นทีจริงว่า “วันนี้จะมีการชิงแชมป์มวยซีเกมส์ 12 รุ่น ไม่น่าถูกจับวันนี้ อดเชียร์มวยเลย”
นอกจากนี้เมื่อปี 2557 นายมนัส พร้อมเพื่อนรวม 3 คนไปนั่งกินดื่มที่ร้านอาหารย่านจตุจักร และลุกไปขอชนแก้วกับผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายปฏิเสธจึงทำให้รู้สึกเหมือนดูถูก นายมนัสพร้อมพวกจึงไปดักรอที่ลานจอดรถและใช้ฝาเบียร์กรีดรอบรถเบนซ์ของผู้เสียหายก่อนหลบหนีไป จากนั้น นายมนัส ได้เข้ามอบตัวพร้อมขอโทษและชดใช้เงิน 60,000 บาทแก่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นคดีที่ยอมความกันได้