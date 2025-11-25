xs
ราชบุรีเตรียมเปิดศึกมวยสุดยิ่งใหญ่“RATCHABURI SUPER FIGHT 2025” ส่งเสริมกีฬา พัฒนาเศรษฐกิจ หนุนท่องเที่ยว สืบสารมรดกไทย ครบทุกมิติ

เตรียมระเบิดความยิ่งใหญ่ในศึกมวยแห่งปี กับงาน “RATCHABURI SUPER FIGHT 2025” ที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้จัดงานนำโดย นายนพพล ภู่แย้ม อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 พรรคเพื่อไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมด้วย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง และภาคีเครือข่าย ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 13 ธันวาคม 2568 โดยศึกมวยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเวทีการแข่งขัน แต่คือมหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสืบสารมรดกไทย อย่างครบมิติ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก “เศรษฐกิจเฟื่องฟู คู่มวยไทยคงอยู่”

RATCHABURI SUPER FIGHT 2025 ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อเป็นแรงชับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สร้างรายได้ และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ สนับสนุนและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของกีฬาชกมวย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาชกมวย และพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพต่อไป

ความตั้งใจเต็มเปี่ยม เดินหน้าจัดงานเต็มพิกัด นายนพพล ภู่แย้ม ผู้สนับสนุนหลักในงานจัดงานครั้งนี้กล่าวว่า “งานนี้จัดขึ้นด้วยความรักบ้านเกิด และต้องการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ อยากกระตุ้นเยาวชนให้มาสนใจในเรื่องกีฬา โดยเชิญพี่มนัส บุญจำนงค์​ และนนท์ บุญจำนงค์ ขึ้นชกเป็นคู่พิเศษ​เพื่อให้เยาวชนได้ได้เป็นแรงบันบาลใจ ได้ใกล้ชิดนักกีฬาฮีโร่ของประเทศไทย และเป็นชาวราชบุรีบ้านเราด้วย เราต้องช่วยกันส่งเสริมเยาวชนเหล่านี้จะได้มีโอกาสสร้างอาชีพนักกีฬา นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย และราชบุรีของเรา อีกความตั้งใจนึงถือเป็นการคืนกำไรจากการทำธุรกิจให้ชาวบ้าน การจัดงานใหญ่แบบนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวราชบุรีด้วย อยากจะเชิญชวนมาร่วมงาน งานนี้เข้าชมฟรี”

คู่มวยสำคัญและถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้น โดยมีการชิงถ้วยอันทรงเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับชาติ ได้แก่ - ชิงถ้วยจาก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า พรรคเพื่อไทย - ชิงถ้วยจาก อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย 

นอกจากนี้ ยังมีการชิงเข็มขัดแชมป์ 2 เส้น ได้แก่ - ชิงแซมป์ชมรมมวยสยามภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่น 135 ปอนด์ ระหว่าง เบิกบาน กับ ภูชนะ - ชิงแชมป์ชมรมมวยสยามภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่น 140 ปอนต์ ระหว่าง เพชรเหนือ กับ พร้อมรบ และ มวยคู่พิเศษ Highlight สำคัญ ศึกพี่น้องบุญจำนงค์ ระหว่าง นนท์ บุญจำนงค์​ ขึ้นชกปะทะ มนัส หน้า 4 จาก 4บุญจำนงค์ ฮีโร่เหรียญทอง โอลิมปิก เกมส์ เอเธนส์ 2004 และ เหรียญเงิน โอลิมปิกเกมส์ ปักกิ่ง 2008 นักมวยสองพี่น้องนักชกระดับตำนานขึ้นเวทีเดียวกันถือเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ที่ต้องรอชม

คณะผู้จัดงานทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าการแข่งขัน"RATCHABURI SUPER FIGHT 2025" จะเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในทุกมิติ












