หนังสือ “พ่อ พา รวย” แรงบันดาลใจจากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ถ่ายทอดหลักพอเพียงที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หนังสือ “พ่อ พา รวย” คือหนังสือที่รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์จริงตลอดกว่า 27 ปีของการทำงานเพื่อเกษตรกรไทย โดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผู้ที่ยึดถือและขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือ “พ่อ•พา•รวย” ที่ไม่ได้หมายถึง “รวยด้วยเงินทอง” หากแต่คือ “รวยด้วยความสุข ความพอประมาณ และความยั่งยืนในชีวิต”

ในหนังสือ “พ่อ พา รวย” คุณบุญชัยได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงจากการสร้างเครือข่าย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด “พึ่งตนเอง – แบ่งปันผู้อื่น – อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” พร้อมนำเสนอกรณีตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

“ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ที่จะจับมือก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จและความรวยได้สมดังเจตนารมณ์”
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

แม้จะไม่สามารถพิมพ์หนังสือกว่า 60 ล้านเล่มให้คนไทยทุกคนได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน โครงการได้จัดทำ e-book “พ่อ พา รวย” เพื่อส่งต่อไปยัง สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ให้ทุกชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแรงบันดาลใจได้อย่างเท่าเทียม กว่า 16 ปีของ “โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความพอเพียง” คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย และหนังสือ “พ่อพารวย” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแห่งแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้คนไทยทุกชุมชนสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

อ่านแล้วจะรู้ว่า… “รวย” ไม่ได้อยู่ที่เงินทอง แต่อยู่ที่ “ใจที่รู้จักพอ” หนังสือ พ่อพารวย จากแรงบันดาลใจ โดย“คุณบุญชัย เบญจรงคกุล” จะพาทุกคนกลับมาทบทวนคุณค่าความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ดาวน์โหลดอ่านฟรีในรูปแบบ E-Book
และแบ่งปันต่อให้คนรอบตัวได้เรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะ “ความพอเพียง” คือของขวัญที่ยั่งยืนที่สุดที่เราจะมอบให้กันได้








