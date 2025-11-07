หนังสือ “พ่อ พา รวย” แรงบันดาลใจจากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ถ่ายทอดหลักพอเพียงที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้

หนังสือ “พ่อ พา รวย” คือหนังสือที่รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์จริงตลอดกว่า 27 ปีของการทำงานเพื่อเกษตรกรไทย โดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผู้ที่ยึดถือและขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือ “พ่อ•พา•รวย” ที่ไม่ได้หมายถึง “รวยด้วยเงินทอง” หากแต่คือ “รวยด้วยความสุข ความพอประมาณ และความยั่งยืนในชีวิต”
ในหนังสือ “พ่อ พา รวย” คุณบุญชัยได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงจากการสร้างเครือข่าย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด “พึ่งตนเอง – แบ่งปันผู้อื่น – อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” พร้อมนำเสนอกรณีตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
“ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ที่จะจับมือก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จและความรวยได้สมดังเจตนารมณ์”
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล
แม้จะไม่สามารถพิมพ์หนังสือกว่า 60 ล้านเล่มให้คนไทยทุกคนได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน โครงการได้จัดทำ e-book “พ่อ พา รวย” เพื่อส่งต่อไปยัง สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ให้ทุกชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแรงบันดาลใจได้อย่างเท่าเทียม กว่า 16 ปีของ “โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความพอเพียง” คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย และหนังสือ “พ่อพารวย” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแห่งแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้คนไทยทุกชุมชนสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน
อ่านแล้วจะรู้ว่า… “รวย” ไม่ได้อยู่ที่เงินทอง แต่อยู่ที่ “ใจที่รู้จักพอ” หนังสือ พ่อพารวย จากแรงบันดาลใจ โดย“คุณบุญชัย เบญจรงคกุล” จะพาทุกคนกลับมาทบทวนคุณค่าความสุขที่แท้จริงของชีวิต
