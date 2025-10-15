อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ TTA ครั้งที่ 2 ร่วมผลักดัน การท่องเที่ยวไทยด้วยความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย

สถาบันสอนภาษา Coaching English ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดเปิดตัวโครงการ Thailand Young Tourism Ambassador 2025 เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ และปลูกฝังความรักบ้านเกิดให้กับเยาวชนไทย พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านเทคโนโลยี และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทำคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
TTA มีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล, ประถมศึกษาต้น และประถมศึกษาปลาย ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูก และสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหลายมาสร้างสรรค์งานเป็นประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป
ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ (กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร สถาบันสอนภาษา Coaching English ) กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ Coaching English ประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อปี 2565 และในปีนี้ เราได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยเราจะผลักดัน และส่งเสริมเยาวชนไทย ให้แสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ให้กับประเทศไทยของเราได้อย่างเต็มที่ ดิฉันเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ เรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องและมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแน่นอนค่ะ”
ดร.ธนภร พูลเพิ่ม (ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยส่งเสริมเยาวชน ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การปลูกฝังให้เยาวชนนั้นรู้จักการทำงานเพื่อส่วนรวม เช่น การโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว ให้ชาวต่างชาติ ได้รู้จักประเทศไทยของเรา ว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร การแต่งกาย ศิลปะ วัฒนธรรม และที่เยาวชนจะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เชื่อว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ให้ทัดเทียมระดับสากลได้ และช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
สำหรับโครงการ Thailand Young Tourism Ambassador 2025 (หรือ TTA ครั้งที่ 2 ) เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ และปลูกฝังความรักบ้านเกิดให้กับเยาวชนไทย มีการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่นอนุบาล, รุ่นประถมศึกษาตอนต้น และ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย แข่งขันเป็นประเภททีมๆละ 1-3 คน โดยมีกติกาว่า เยาวชนทุกคนจะต้องทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าสมัครทีมละ 600 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @TTAcontest #ภาษาคือโอกาส #Coachingenglish #Smartlearning #TTA2 #TTACONTEST2