"สนธิญา" ร้อง ปปง. ตรวจสอบ "มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้" กรณีอ้างชื่อรับเงินบริจาค

MGR Online - "สนธิญา" แจ้งเบาะแส ปปง. ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้” แอบอ้างชื่อให้ประชาชนบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ หลังยอมรับตัวเองไม่มีชื่อในมูลนิธิ
วันนี้ (31 ต.ค.) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรุงเทพฯ นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง. ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้“ ”โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 200,000 ฉบับ“ และ ” มูลนิธิธรรมนัส“ โดยมีเจ้าหน้าที่ ปปง. ฝ่ายรับ-ส่งเรื่อง เป็นผู้แทนรับมอบเอกสาร
นายสนธิญา เปิดเผยว่า สำหรับมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ พบว่ามีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 ก.พ.68 แต่ระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนไม่รู้เลยว่า นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กัน จอมพลัง" ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างของมูลนิธิ ทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นประธาน หรือเป็นกรรมการใด เพราะเข้าใจว่านายกัณฐัศว์ มีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ อย่างแน่นอน ทั้งการประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อนำไปจัดซื้อยุทธภัณฑ์ต่างๆ การดำเนินการต่างๆ แต่พอผ่านไป เพิ่งมายอมรับว่าไม่ได้มีตำแหน่งในมูลนิธิฯ
"นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อที่ 39 ของมูลนิธิฯ ที่ระบุว่า หากมีการยกเลิกมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ มรดกตกทอดและทรัพย์สินต่างๆ จะเป็นของมูลนิธิธรรมนัส จึงประสงค์มาให้เบาะแสและขอให้ ปปง. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดมูลฐานใดของ ปปง. หรือไม่ เพื่อชี้แจงความโปร่งใสของเงินประชาชนที่แสดงความสุจริตสนับสนุนโอนเงินไป อีกทั้ง ขอให้ตรวจสอบกรณี นายกัณฐัศว์ ได้โควต้าล็อตเตอรี่ครั้งละ 200,000 ฉบับ จึงขอให้ ปปง. เชิญผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และประธานมูลนิธิธรรมนัส มาสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงด้วย"
นายสนธิญา เผยอีกว่า ตนมองกรณีของนายกัน จอมพลัง ที่ได้มีการนำเงินจากการประชาสัมพันธ์ไปใช้ หรือการขอเงินจากพี่น้องประชาชน เรื่องดังกล่าวจะต้องมีการขออนุญาตราชการก่อนหรือไม่ ได้มีการขออนุญาตก่อนเรี่ยไรเงินหรือไม่ เพราะเป็นการขอเรี่ยไรต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์หรือไม่ว่าจะนำเงินที่ขอรับการสนับสนุนไปใช้ทำอะไรบ้าง เรื่องนี้จึงต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
นายสนธิญา ปิดท้ายว่า ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ตนจะไปยื่นเรื่องนี้ให้กับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้คู่ขนานไปกับสำนักงาน ปปง. เพราะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการตรวจสอบพระ อย่างพระอลงกต หรือกรณีของทนายตั้ม คนเหล่านี้ก็ล้วนทำเพื่อประชาชน สังคม และประเทศ ดังนั้น เมื่อมีกระบวนการที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานก็ต้องดำเนินการตรวจสอบตามกฏหมายอย่างไม่ละเว้น ตนมองว่าในกรณีของนายกัน จอมพลัง หากมีการบอกกล่าวกับประชาชนตั้งแต่แรกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกรรมการบริหารหรือประธานมูลนิธิ หรือบอกให้ประชาชนทราบถึงข้อที่ 39 ของมูลนิธิฯ ว่าหากมูลนิธิฯ มีการยกเลิกจะต้องโอนมรดกทรัพย์สินให้กับมูลนิธิธรรมนัส ถามว่าหากประชาชนรู้ข้อมูลจะยังบริจาคเหมือนทุกวันนี้หรือไม่