เปิดแผนเร่งสำรวจที่ดินตกหล่นเพื่อออกโฉนดปี69 “เมืองน้ำดำ” ตั้งเป้าหมาย 796 แปลง

กาฬสินธุ์-สำนักงานที่ดินเมืองน้ำดำ ร่วมกับศูนย์เดินสำรวจชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จะสำรวจรังวัดที่ดินตกหล่น ตามโครงการสำรวจรังวัดที่ตกหล่น 69 จังหวัด เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 69 เผย จ.กาฬสินธุ์มีเป้าหมายรังวัดที่ตกหล่นกว่า 796 แปลง ประชาชนที่ยังไม่มีโฉนด เตรียมเอกสารส่วนตัวและสำเนาที่ดินข้างเคียง ยื่นต่อพนักงานที่ดินสาขาใกล้บ้าน
วันนี้(21 พ.ย.) นายจีรศักดิ์ อินทสระ เจ้าพนักงานที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.68 เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พื้นที่เป้าหมาย 69 จังหวัด ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น โดย จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอได้ประกาศพื้นที่จะทำการสำรวจฯ 12 อำเภอ มีเป้าหมายทั้งจังหวัด 796 แปลง ส่วนอีก 6 อำเภอประกอบด้วย ดอนจาน, เมืองกาฬสินธุ์, กุฉินารายณ์, ห้วยผึ้ง, คำม่วง และสามชัย ยังไม่ได้ประกาศจะเดินสำรวจฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศเขต ส.ปก.
นายจีรศักดิ์ระบุว่า ขณะนี้ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะเข้าทำการเดินสำรวจออกโฉนดแจ้งต่อพี่น้องประชาชนผู้มีที่ดินตกหล่น หรือที่ดินมือเปล่า ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเบื้องต้นได้จัดเตรียมเอกสารประกอบ เช่น วัดขนาดความกว้าง ความยาวของที่ดิน และสำเนาเอกสารที่ดินข้างเคียง ประกอบหลักฐานการยื่นคำร้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเดินสำรวจและออกโฉนดที่ดินต่อไป
นายจีรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นนโยบายของรัฐบาล และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อที่ดินและปักหลักเขต ให้กับที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะได้มีเอกสารสิทธิ์ถือครอง สามารถใช้ทำประโยชน์หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตามสิทธิ์ เปรียบเหมือนการได้กุญแจทองที่รับรองสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยให้ประชาชนได้โฉนดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเป็นการเดินสำรวจที่ตกหล่นฟรี
“นอกจากนี้ ยังเป็นการออกโฉนดที่ดินแบบเชิงรุก เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยลดความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นธรรม เข้าถึงการบริการตามนโยบายรัฐบาล และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ที่จะเป็นการสร้างโอกาส สร้างมูลค่าที่ดิน ใช้ประโยชน์และทำธุรกรรมอื่นๆได้ตามกฎหมาย”
ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและสะดวกในการเดินสำรวจ เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังกล่าว เบื้องต้นสำนักงานที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและชี้แจง ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายแล้วส่วนหนึ่ง โดยหากท้องที่ใดมีความพร้อมก่อน ก็จะได้จัดทีมเดินสำรวจในลำดับต่อไป ซึ่งจะเริ่มคิ๊กออฟวันที่ 19 ธ.ค.68 ถึงวันที่ 31 ก.ค.69