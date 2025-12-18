ตำรวจปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันคริสมาสต์และเทศกาลปีใหม่ 2569

เมื่อเวลา 16.00 น วันที่ 17 ธ.ค. ที่ลานศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ. อดิเรก โปธิปัน ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดจัฃหวัดปทุมธานี ได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2569 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 เพื่อป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก.
ทั้งนี้ ในช่วงวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2569 หลายพื้นที่จะมีการจัดงานรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว และจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาร่วมงานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเกิดผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จึงเป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและบริการแก่พี่น้องประชาชน
ทางด้าน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับในวันนี้ก็เป็นการปล่อยแถวแล้ว นอกจากเรื่องกวาดล้างอาชญากรรมแล้วยังเป็น การเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาส และ เทศกาลปีใหม่ ที่ใกล้จะมาถึงในปี 2569 ในระยะเวลาอีกไม่นานนี้ ซึ่งในวันนี้ได้เป็นการร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วนของจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และรวมถึงภาคเอกชนโดยหลักสำคัญก็เป็นการปล่อยแถวทางฝ่ายปกครองรวมถึงกับทางตำรวจและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดูแลพี่น้องดูแลประชาชนให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของการก่ออาชญากรรมและในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงของเทศกาลปีใหม่หากพี่น้องประชาชนจะเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ก็ให้มั่นใจได้ว่าส่วนราชการของจังหวัดปทุมธานีวันนี้เราได้มีการกำชับและมีการปล่อยแถวและมีการเน้นย้ำให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชน รวมถึงกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทางนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ฉลองเทศกาลช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข และการเดินทางก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความระมัดระวังตัวในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาเจ็ดวันอันตรายและมีการเข้มงวดในเรื่องของกฎวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายและพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเรื่องของเมาแล้วขับก็ทางจังหวัดปทุมธานีเราจะมีการเน้นย้ำโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลต่างๆเรื่องเมาแล้วขับ โดยในเรื่องเมาแล้วขับก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนเองแล้วก็จะเป็นอันตรายกับเพื่อนร่วมทาง ก็ทำให้เกิดการสูญเสียได้และในช่วงเทศกาลปีใหม่การจราจรค่อนข้างขับขั้งหากพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงไปท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการจราจรติดหรือหากมีท่านใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องที่ เกี่ยวกับเมาแล้วขับก็จะเกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงจึงต้องมีความเน้นย้ำและต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนครับ