หนุ่มขี่จยย.ชนราวสะพาน ต่างระดับหน้าห้างดังย่านรังสิต ร่างกระเด็นตกถนนเสียชีวิตคาที่

หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักชนราวสะพานต่างระดับตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร่างกระเด็นร่วงกระแทกพื้นคอหักเสียชีวิตคาที่
เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2568 ร.ต.ท.วิทวัส ม่วงโพธิ์เงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ สารวัตรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์เสียหลัก ชนราวสะพานต่างระดับตรงข้ามทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (จากธัญบุรีมุ่งหน้ารังสิต) และร่างร่วงลงมาเสียชีวิต อยู่ในช่องทางด่วน หน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครรังสิต และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุอยู่บนสะพานต่างระดับมุ่งหน้าเข้ารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พบ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า Forza 350 สีนำตาลดำ หมายเลขทะเบียน 5 ขผ- 8585 กทม จอดอยู่บนสะพาน บริเวณด้านซ้ายของรถ มีรอยชนพังยับ และชนขอบสะพานต่างระดับ มุ่งหน้าเข้า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีรอยขูดเป็นทางยาว ด้านล่างสะพานต่างระดับมุ่งหน้าเข้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พบศพนายประวัติ ป้องกัน อายุ 42 ปี ที่อยู่ 29/3 หมู่ที่ 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นอนคว่ำจมกองเลือดอยู่ และที่ตัวมีกิ่งไม้และเถาวัลย์พันอยู่ที่ตัว ในกระเป๋าผู้ตายพบบัตรประชาชน และ ใบขับขี่ ส่วนที่รถจักรยานยนต์ พบโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บเอกสารทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางด้าน ร.ต.ท.วิทวัส ม่วงโพธิ์เงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนสาเหตุคาดว่า นายประวัติ ป้องกัน น่าจะกำลังขับรถกลับบ้านที่ย่านสวนพริกไทย แต่เข้าผิดช่องทาง มาเข้าช่องทางเข้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งเป็นทางโค้งและเสียหลักชนกับราวสะพานจนร่างกระเด็นตกลงมาด้านล่างดงกล่าว ส่วนผู้เสียชีวิตมอบให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้งนำส่งชันสูตรยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง และจะได้ประสานญาติญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป