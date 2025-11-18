xs
ทน.รังสิต จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ รำลึก 129 ปี ร.5 เสด็จฯ เปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่บริเวณมณฑลพิธีประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ 129 ปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายเทพสุริยา สะอาด ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตลีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยหน่วยงานเทศบาลนครรังสิต รองผู้กำกับปกกันปราบปราม สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนประชาธิปัตย์,โรงเรียนทองพูลอุทิศ หน่วยงานการไฟฟ้าสาขาธัญบุรี,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิเศษเทศบาลนครรังสิต ชุมชนชาวนครรังสิตและชาวคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต รองสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลนครรังสิต รองปลัดเทศบาลนครรังสิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดอำเภอธัญบุรีปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีพราหมณ์เริ่มบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โดยพิธีพราหมณ์เริ่มบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประธานได้จุดธูปเทียนเพื่อสักการะดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งวางพวงมาลา หลังจากนั้น เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 งานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ 129 ปี ซึ่งได้พระราชทาน นามประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ 129 ปี ในอนาคตบริเวณที่ทำพิธีจะเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของชาวนคร

ด้าน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า พิธีบวงสรวงงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ 129 ปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ได้พระราชทานชื่อ ประน้ำจุราลงกรณ์ ทำให้เป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวธัญบุรีและปทุมธานีด้วย พระองค์ทรงอนุญาตขุดคลองซอยต่าง ๆ ตั้งแต่เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงสรวง ช่วงเย็นจะมีมหรสพสมโภช ชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปเรามาร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้















