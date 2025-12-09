ระดมตำรวจจราจรดูแลพิธีเปิดซีเกมส์ เย็นนี้ แนะประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ ลดปัญหารถติด

รอง ผบ.ตร.กำชับอำนวยการจราจร พิธีเปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ช่วงเย็นวันนี้ แนะประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ ลดปัญหารถติด
วันนี้ (9 ธ.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการกำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรเต็มอัตรา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรให้ประชาชนได้รับทราบ ในห้วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี 11 ชาติเข้าร่วม ซึ่งจัดการแข่งขันใน 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันถึง 32 สนาม
ทั้งนี้ ในวันนี้ เวลา 19.00 น. จะมีพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดย้ปิดให้เข้าสนามตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ชม นักกีฬา และผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ให้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และเตรียมรถยกไว้กรณีมีรถเสียหรือจอดกีดขวางการจราจร กำชับให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรอย่างเต็มกำลัง โดยให้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยการจนกว่าสภาพการจราจรจะคลี่คลาย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบและการจราจรในภาพรวม
นอกจากนี้ พล.ต.ท.นิธิธรกล่าวว่า ขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมพิธีเปิดและการแข่งขัน ให้ใช้การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เช่น รถโดยสารประจำทาง แอร์พอร์ตลิ้ง เรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น จะเป็นการสะดวกกว่า ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดรถ SHUTTLE BUS สำหรับรับ – ส่ง ประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น.จนถึงจบงาน ดังนี้
1. รถ ขสมก. จำนวน 40 คัน 3 จุดรับ-ส่ง
- หอประชุมกองทัพบก
- LIVE PARK พระราม 9
- HUAMARK CENTER0
2. รถบัสไทยสมายล์ จำนวน 40 คัน 2 จุดรับ-ส่ง
– สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก
– สถานีรถไฟฟ้าลำสาลี
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง หากต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจร และสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำรวจจราจรพร้อมทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเจ้าภาพที่ดีของประเทศ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อสายตานักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือนจากนานาชาติ ผ่านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างมีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตร